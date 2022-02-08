兒童健康｜益生菌該怎選？了解市面7大種類　避免吃錯嘥錢又冇用

說到益生菌相信大家都不陌生，尤其是現在小朋友過敏的狀況很多，媽媽們幾乎都有買過益生菌的產品給小朋友吃，可是通常一種產品裏面含有多種益生菌，即使是最主要的菌種也有分好多種，你買的益生菌是給小朋友「對症下藥」還是「吃心安」呢？



台灣大樹藥局陳俊凱藥師表示，常見的益生菌分為腸胃道保健與改善過敏兩類，這兩類常見菌種與特色如下：

一起看看以下這7種益生菌的特色和功效（按圖了解！）

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腸胃道保養類益生菌種

1. A菌（嗜酸乳桿菌）

此菌會分泌乳酸，以維持腸道菌叢健康，可增強免疫力，並抑制陰道黴菌生長。

2. B菌（比菲德氏菌）

比菲德氏菌具有雙歧構造，可定殖於腸道，使腸道菌叢正常生長，有助於 ，發揮抑制壞菌、促進腸道蠕動的功能。

3. C菌（乾酪乳酸菌）

可預防腸道不適症狀，抑制過敏物質釋放，以提升免疫力使腸道菌叢正常化。

4. 雷特氏B菌

特色是避免消化性疾病，加強免疫系統的功能。

5. 比菲德氏龍根菌

比菲德氏龍根菌除了可改善乳糖不耐症，避免腹瀉、食物過敏和病原菌的增生外，還可預防大腸癌。

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改善過敏類益生菌種

1. LGG菌（鼠李糖乳桿菌）

它的特色是能夠承受消化道環境、定殖能力佳，並且可以預防腸道感染、緩解乳糖不耐症、調節腸胃蠕動。

2. LP菌（副凱氏乳酸桿菌）

持續服用4～8週，可有減低過敏發炎反應的效果。

是不是今天一次就搞懂益生菌如何挑選呢？這樣下次挑選益生菌時，比較有依據會更清楚自己的需求，真正的了解益生菌，讓你以後不再當行銷話術下的冤大頭，選到真正符合需求的益生菌唷！

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