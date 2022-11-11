威爾斯童赴254公里外醫院切除腫瘤 暖心護士用威爾斯語溝通作安撫

孩子受病痛困擾，父母難免痛心，若能遇上暖心醫護人員悉心照顧，相信可相對減輕精神負擔。來自威爾斯一名媽媽的兩歲兒子因進行切除腫瘤手術而需入住位於伯明翰的兒童醫院，她拍片感謝醫院護士特意向其詢問有何特別方法安撫孩子，除了親自用威爾斯語與孩子溝通，更親撰筆記翻譯並解釋威爾斯語發音和意思。



護士親自致電母親 望找合適方法安撫病童

Natalie Ridler來自威爾斯斯旺西（Swansea），去年末其兩歲兒子Morgan需要進行切除腫瘤手術而遠赴離斯旺西約254公里的伯明翰一所兒童醫院。由於距離太遠，Morgan家人未能長期徹夜留守醫院陪伴兒子。有天，Natalie收到醫院來電，一名護士詢問如何幫助Morgan在醫院度過艱難時刻，「他聽到周遭都是不熟悉的口音一定會感到害怕，所以聽到自己熟悉的口音，相信可令他較有家的感覺。」

護士用威爾斯語與病童溝通 親寫筆記教同事講簡單威爾斯語

當護士知道方法後，開始用威爾斯語跟Morgan溝通，例如「你會沒事的（You’re ok）、放鬆點（Relax）」。不僅於此，該護士更親撰筆記，向同事解釋Morgan母親提議可用威爾斯語安撫Morgan，於是在筆記內筆錄英語和威爾斯語的翻譯、意思和發音。Natalie知道後深受感動，「她可能覺得是微不足道，但對我們和Morgan來說是非常重要。」

護士親自撰寫筆記，希望幫助同時學習以簡單威爾斯語跟Morgan溝通，令Morgan母親深受感動。（圖片來源：BBC）

Natalie上載的影片引來不少迴響，該名護士更於留言區表示自己已畢業，準備開始在深切治療部工作，並很高興能幫助Natalie一家。

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