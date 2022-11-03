生育｜孕婦作動搭𨋢子宮頸口急開8cm婦產科醫生丈夫即時為妻接生
撰文：螢火蟲
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不少孕婦都要經歷艱辛漫長的生育過程，但巴西有位孕婦竟在短暫的搭電梯過程中誕下孩子。幸好當時有任職婦產科醫生的丈夫在旁，他立即在電梯內為妻子接生，親手迎來家中第二名女兒。
巴西一名孕婦Déborah Bittar 9月在家時突然作動，於是立即與丈夫出門趕往醫院。但她剛離開家門已開始宮縮，她意識到自己隨時臨盆，所以進入電梯前已自行脫下褲子。
身為婦產科醫生的丈夫Danilo Almeida查看妻子的狀況後發現她的子宮頸口已擴張近8cm，只能即時在電梯內為妻子接生。他有豐富接生經驗，曾為五千多名孕婦接生，但卻是首次在特殊環境下進行，對象更是自己的妻子。
他將隨身帶著的醫療袋扔到地上，在電梯內親手為愛妻接生，迎來他們的第二位女兒Júlia，他剪斷臍帶後將女兒交給妻子。後來Danilo 送妻子與剛出生的女兒到醫院檢查。Danilo在社交平台發布影片親述這段經歷，也分享了當時的電梯閉路片段。
事件引起網民關注，不少人都大讚Danilo非常專業，表示看見他親手為妻子接生感到非常奇妙也大受感動。
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