婆媳｜結婚後就要收心養性？奶奶不准常去街　激到新抱紮紮跳

結婚後若家庭內有婆媳紛爭，則需要智慧與包容心去應對化解，但如果是面對奶奶不公平的要求，又該如何解決呢？



Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」有女網民發文抱怨表示，自己的奶奶行為雙標，告知她結婚後要收心，不要常出遊，反之奶奶自己卻在外大玩特玩，引發女事主相當不滿。

奶奶只許自己四圍玩，不許兒子、新抱出街？（按圖了解）

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這位女事主表示，奶奶不喜歡自己跟老公出遊，甚至私下跟老公說結了婚心要收，不要常常往外跑，但奶奶卻常常跑出去玩，一個星期頻率高達2～3次，每次都會拍照打卡，甚至還會預告下次遊玩的地點。

事主感嘆「真的覺得心裡很不平衡！」，並表示婆婆常在FB打卡、Line群組也一直發遊玩的照片，真的不想按讚、也不想已讀。至於出遊的部分，她補充現況雖然老公還是會跟自己一起出去玩，只是變成不讓婆婆知道而已。

網友紛紛回覆表示：

．「已讀不回就好，你們出去玩也不用管她，自己爽就好」

．「各玩各其實奶奶別管年輕人，這樣日子也比較好過」

．「結婚不是賣掉自由，為甚麼不能出去玩」

．「直接封鎖奶奶呀」

．「想去哪就去哪，你跟老公溝通好就好」

．「只會要求媳婦，自己怎麼不做好榜樣」

．「妳過妳的，她過她的，不要理會」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】