婆媳｜奶奶愛「溫馨提示」懷孕新抱　神隊友老公三度秒回勁錫老婆

這年頭，小媳婦不若以往逆來順受，奶奶觀念也越來越開放，如果又嫁了一個神隊友，只能很俗氣的說「絕對是上輩子拯救地球！」



老一輩的人有許多根深蒂固觀念，這些觀念就連我們也從小被洗腦到大，尤其是準備懷孕、或已經懷孕的準媽媽，哪一個沒有接受過來自長輩的碎唸洗禮？身為小媳婦同時出於禮貌，哪有回嘴的份！

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老公背書，有事他處理！

Dcard親子板日前一位網友Winnie發文，標題「我的老公是神隊友」，究竟有多神？吸引了小編的目光。Winnie表示，她的老爺奶奶人都非常好，只是還是有一些些的老舊觀念，畢竟生長年代不同。

而她老公平常如果是自己的事情，與家人遇到衝突就會選擇不吵架，本來Winnie還擔心如果遇到傳統思想時，他會不會也選擇不反應要她忍忍，沒想到老公都會即時反駁，事後也會跟她說有發生類似問題，就告訴他、他再來處理！下方是她所遇到的傳統觀念還有老公神隊友的事蹟。

事件一：拿鐵咖啡

本人懷孕前幾乎每天一杯拿鐵咖啡，有時候遇到奶奶，奶奶會好聲提醒我一下。

奶奶：如果有懷孕打算咖啡要少喝哦～

我：好哦～

老公聽到馬上說：醫生說一天一杯不影響！

奶奶：哦～有問過醫生就好



事件二：有好的身體才能孕育好的下一代（孕前）

懷孕前這應該蠻常聽到的，奶奶不常講但還是會提醒，有時候看我們晚上12點、1點回到家報平安，才會提醒，其餘不會。

老公：可以不要講嗎？你不知道壓力大也生不出來嗎？（根本不用我開口）



事件三：懷孕喝冰飲料

懷孕前我沒喝咖啡時就是喝無糖茶（去冰），當然水每天也是2000cc在喝；懷孕後竟然對咖啡直接無感，所以幾乎天天無糖茶一杯+2500cc白開水。有次剛好家庭一起吃飯，我帶着一杯去冰的無糖綠茶入座，奶奶就開口了。

奶奶：妳喝去冰嗎？

我：對啊～現在應該常溫了

奶奶：那就好～懷孕別喝冰的對孩子氣管不好

我：好哦～（內心OS：遇到了！）

老公：所以你在懷我時是不是每天喝冰的？不然我怎麼會有氣喘！！

奶奶：沒有！我根本不敢喝，不然你就不會只有這樣了

老公：根本沒差好嗎？（老公當時口氣有點不好，我都不敢講話）

（後來就轉話題了）



老爺奶奶不介入，事事為媳婦着想

Winnie笑說自己遇到的事件真的很少、很幸運，奶奶不會管她吃多吃少只要有吃就好，也常常提醒老公要幫她做家事，不要讓她太累。而她老爺奶奶人真的很好。「老爺平時不過問事情，只有跟我們說有任何需要記得回來講，然後會默默記下要產檢日期，讓老公休假陪我去產檢。」（老公在家族的公司當員工）

「奶奶是上班族，所以平日遇不太到，只有假日才有可能相遇，雖然沒有常常表現關心，但每個月初都會拿錢給我老公讓我去買自己喜歡吃的或是保健食品。」

懷孕前後都疼惜，超感恩

同時，Winnie也補充說明，老爺奶奶不是因為她懷孕才疼她。「結婚前奶奶就會叫老公要幫我拿包包、搬重物，婚後有短暫住在一起，每天早上睡醒早餐就會在客廳桌上（奶奶每天上班前去買回來的，還可以點餐），還會詢問我喜歡吃甚麼，只要我有說過的就容易出現在餐桌上。」

「反正，我奶奶真的很好！也要來稱讚一下神隊友！」不過老公也私下跟Winnie說：「以後飲料不要在長輩面前喝，反正沒住一起，你在家看你想怎麼吃冰、喝冰的都沒關係。」

網友：希望生完還是神隊友

神隊友事蹟讓網友紛紛留言：

．「這隊友真的神」

．「羨慕有神隊友，還有遇到好公婆」

．「老公很給力」



不過也有網友提醒：

．「生產完就要注意了，會很常因爲育兒觀念有分歧」

．「我也覺得生完是另一件事，生之前我也覺得老公是神隊友，生完就......」



Winnie哭笑不得。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：神隊友好MAN！婆婆「溫馨叮嚀」懷孕媳婦，老公一秒回懟！】