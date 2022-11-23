世界盃傳奇人物｜與初戀太太育3兒 美斯視妻兒比足球重要

2022卡塔爾世界盃已於11月20日正式開鑼，不少觀眾於賽前都對世界排名第三的阿根廷國家隊寄予厚望，期望一代球王美斯（Lionel Messi）可以在最後探戈中捧盃而歸。只可惜昨日（22日）世界盃C組首場分組賽中，阿根廷對沙特阿拉伯竟出現爆冷賽果，在美斯射入12碼先開紀錄下，遭對手連入兩球，最後沙特以2：1反勝。

事實上，美斯出色的球技早已不容置疑，他對初戀太太的專一長情更獲公認為球壇好丈夫及好爸爸，而他過往亦曾在紀錄片中述說與太太9歲相識後的相處及結婚經過。



美斯與太太育有三兒。（IG@antonelaroccuzzo）

9歲時一見鍾情 2017年如願迎娶初戀女友

現年35歲的美斯與太太Antonela Roccuzzo育有三名兒子，分別是10歲的Thiago、7歲的Mateo和4歲的Ciro。他曾在2014年上映的紀錄片《Messi》中，透露自己9歲時在一次聚會中認識了青訓隊員的表妹Antonela，當時已對她一見鍾情，不過礙於性格害羞，未有跟對方攀談表白，反而借機到Antonela家玩耍，並成為好朋友一起成長。

即使美斯於數年後舉家移民至西班牙，並順利入選巴塞隆拿青年隊，他也一直與Antonela以書信、長途電話及電郵保持聯絡。二人於2008年開始交往，Antonela更在2010年世界盃後搬到西班牙與美斯一同生活，及後於2017年共諧連理。Antonela婚後除了專注照顧家庭及3個兒子，更與另一球星蘇亞雷斯的太太共同開設鞋店，成為家庭事業兩兼備的現代女性。

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相愛多年仍恩愛如昔

美斯更曾於2019年發表公開信向太太表達愛意，信中除了感謝太太為他送上3名兒子為寶貴禮物之外，更直指妻兒比足球比賽的勝負更重要：「輸掉比賽往往令我很沮喪，但比起你們，輸贏不算甚麼。Thiago的出生改變了我看待事情的方法，以往我會把自己反鎖房中不吃不喝，但現在我知道有很多事情比足球更重要，謝謝你。Antonela，感激你所帶來的一切，現在我人生中最大的目標不是贏得金球獎或歐洲冠軍聯賽，而是與你們一起變老。我為妳感到驕傲，我很愛妳。」

而綜合外媒報導，美斯過往在太太預產期前都會提早向球會請假侍產，盡量親力親為做好父親角色。太太與兒子也成為他身後最強大的啦啦隊，美斯每次練習或比賽時，場邊總不乏他們的身影。不過美斯曾笑言太太一點也不喜歡足球，更認為足球非常沉悶：「她（Antonela）厭倦足球，當我回到家告訴她我在比賽中入了兩球或大演帽子戲法，她都不敢興趣。」