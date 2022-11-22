世界盃傳奇人物｜碧咸退役後享天倫樂 回顧與細女哈七溫馨點滴

卡塔爾世界盃2022於20日已開鑼，英格蘭於昨天（21日）分組賽首亮相。英格蘭隊為世界盃傳統勁旅，傳奇人物「萬人迷」碧咸（David Beckham）也曾三度披甲，為英格蘭闖進世界盃決賽周。碧咸育有三子一女，他2013年退役後，盡享天倫之樂，幺女「哈七」（Harper Seven）轉眼間已11歲，球迷們一路看著碧咸跟哈七的溫馨互動，猶如一同見證哈七長大。



碧咸與維多利亞·碧咸（Victoria Beckham）1999年共諧連理，結婚23載育有三子一女，包括23歲長子Brooklyn、20歲二子Romeo、17歲三子Cruz跟11歲幺女Harper Seven「哈七」。「哈七」作爲家中掌上明珠，自出生便深受碧咸夫婦及三名哥哥寵愛。

碧咸夫婦育有四名子女。（圖片來源：碧咸IG @davidbeckham）

碧咸與哈七親嘴照曾惹爭議 後來回應全是愛的表現

暖爸碧咸過往喜歡在社交平台分享與愛女哈七的合照，其中有不少為對嘴的親吻照，不過隨著哈七逐漸長大，有網民批評碧咸與女兒如此互動並不恰當，另外有網民力撐是表達愛的方法，不認爲行爲有問題，覺得女兒很幸運。常説女兒是父親的「前世情人」，碧咸曾於節目中坦言自己從不對女兒説不，對哈七寵愛有加。

對於親嘴爭議，碧咸後來亦有回應，表示一直以來都會親吻子女，行爲全出於父親對子女的愛，但孩子18歲成年後就不會再這樣做。

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不捨哈七回校上學 開學日父女享受早餐時間

寶貝女哈七暴風長大，常綁孖辮示人的哈七漸見少女味，碧咸也很珍惜跟女兒相處的時間。像去年9月哈七開學，碧咸就在社交平台上載父女一同吃早餐的照片，相中碧咸對哈七流露寵溺眼神。他留言表示不捨女兒又要回學校，「有點興奮、有點緊張，但也很高興，在學校玩得開心點。」相信碧咸與不少父母一樣，雖不捨孩子長大，但樂見他們健康開心成長。