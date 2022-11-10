台妻隨口呻小孩從父姓不公平丈夫暖心回應：一個跟我姓一個跟你姓

大部分家庭的傳統都是孩子從父姓，但隨著男女平等的觀念越漸普遍，部分人已沒有生小孩一定要從父姓的傳統觀念。近日有台灣網民分享與丈夫的對話，事主曾吐露指小孩從父姓不公平，後來丈夫便主動提出第二胎跟妻子姓。網民都留言分享自己家庭的狀況，紛紛表示從母姓已經很普遍。



妻子隨口呻丈夫卻記在心中

台灣網民於討論區「Dcard」發文分享與丈夫討論冠姓的對話並詢問網民意見。她表示之前曾與丈夫開玩笑地討論孩子出生後，應該跟誰姓。當時她隨口抱怨了一句：「我覺得很不公平，為什麼小孩都必須從父姓？」誰知丈夫卻一直記在心中。

事主誕下第一胎後與丈夫討論小孩名字，當時丈夫就提出日後生第二胎時小孩從母姓：「要是我們生第二個就和你姓要嗎？」、「就一個跟我姓一個跟你姓又沒關係～」但事主擔心由於丈夫是獨生子，他的父親未必接受孫子不是從父姓，但丈夫卻說沒關係，希望能按照妻子的意願為孩子取名。

丈夫希望第二胎從母姓，滿足妻子心願。（photoAC）

網民：不要被傳統思想束縛

於是事主便發文詢問網民意見：「現在真的有人這樣嗎？我是覺得老一輩的應該都不能接受吧…」。不少網民都留言表示自己的孩子就是從母姓，認為事主就不應被傳統思想束縛；亦有男網民表示妻子辛苦生小孩，跟她姓當然沒有問題。不過有人亦反映孩子不同姓氏，日後上學時可能令同學誤會，也令孩子混淆。

為免孩子感困擾決定從父姓

最終事主決定日後也讓小孩從父姓，因為擔心日後會造成小孩困擾，也想通了即使孩子跟誰姓也始終是她的孩子：「其實無論他們跟誰姓，姓什麼終究是我的骨肉，姓氏只不過是為了有個身份可以叫而已。」

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