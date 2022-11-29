伊院姑娘視罕見病童為女兒 助達成到主題公園願望拍下最燦爛笑容

主題樂園一向是親子好去處，不論大人小孩都流連忘返，但並非每個人都能輕易踏進夢幻場景。伊利沙伯醫院日前在社交平台分享一名患有先天性罕見病的女童，抗病期間表現乖巧，醫院護士視她如女兒般看待。該病童每天只有四小時毋須注射營養液或藥物，但護士爲了實現其到訪主題樂園的願望，與醫生商量調整用藥時間，女童能如願到主題樂園遊玩。相伴同遊的資深護師表示：「這短短的六小時已經是她一輩子最得來不易的快樂時光。」



伊利沙伯醫院的Facebook專頁「伊院通 - 伊利沙伯醫院」於上周日（26日）分享該院醫護人員與病童的感人故事。確診患有先天性罕見疾病的女童熙熙，兩年前其病情開始惡化，需長時間在伊利沙伯醫院兒科病房留醫。後來該院醫生將熙熙轉介至兒童紓緩服務團隊，兒科資深護師黃瑋盈因此與熙熙結下緣份，二人相當投契。病房姑娘表示熙熙十分乖巧，即使身體不適也不會胡亂「扭計」，姑娘們都視熙熙如女兒般看待。

熙熙（左）13歲生日，醫護一起佈置這個角落病床，黃姑娘亦製作熙熙喜歡的卡通布蛋糕。（來源：伊院通 - 伊利沙伯醫院 Facebook）

憧憬醫院外的世界 調整用藥時間

姑娘與熙熙及家人一同度過艱難時刻，相處下來也得知熙熙長期臥床，不時憧憬病房外的世界，也渴望跟其他小朋友一樣，能到主題樂園遊玩，跟卡通人物拍照留念。黃姑娘一直對此事念念不忘，希望達成熙熙的心願，但過程並不容易。因應熙熙的病情，她每天只有四小時毋須注射營養液或藥物，但到主題樂園遊玩需花約六小時。爲延長熙熙外出的時間，黃姑娘籌備出發前數周便與醫生商量調整熙熙的用藥時間，讓她身體能適應有六小時「空檔」毋須用藥。

黃姑娘及慈善團體希望送禮物給熙熙，熙熙在紀念品店選擇喜愛的毛公仔後，亦挑選一對耳環送給媽媽（右）。（來源：伊院通 - 伊利沙伯醫院 Facebook）

如願穿公主衫與卡通人物合影

成功調整用藥時間後，除了黃姑娘，熙熙也邀請另一感情要好的何心怡姑娘，連同媽媽在慈善團體安排下同遊主題樂園。熙熙如願穿上公主衣服與卡通人物合照，黃姑娘指照片中的熙熙是她見過最燦爛、最純粹的笑容。「她非常開心，對於其他小朋友來說，去主題樂園是等閒事，但對於熙熙來說，這短短的六小時已經是她一輩子最得來不易的快樂時光。」

經過多年參與紓緩治療工作，黃姑娘深明病人在生命最後階段所需的是身邊人的愛及陪伴。「將病人視為家人，讓病人知道我們疼愛他們，對他們來說便是最好的安慰。」

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