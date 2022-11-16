SEN媽媽拍片分享心路歷程與自己和解 用真實一面打破主流悲慘形象

社會上有很多機構都為SEN家庭提供支援，但不少家長了解孩子的狀況後都會感到非常迷茫，不知要如何應對和調適情緒。Annesa創立了「Empower Women」的YouTube頻道，聚集了一群來自不同背景的女性教練、導師、諮詢師等，一同用女性角度探究各種議題。原本頻道重心並非分享SEN議題，不過其中兩名常駐成員Angie及Minnie皆為具多年經驗的SEN媽媽，她們將一直以來的體會和心得拍成影片，分享SEN家長的心路歷程。



Angie及Minnie接受01親子訪問，分享拍攝「SEN媽媽的心路歷程」緣由和心得。Angie的兒子現年10歲，自3歲半開始確診患有專注力不足、亞氏保加症（Asperger syndrome）；Minnie的兒子則為17歲，約4歲確診患專注力不足、讀寫障礙及亞氏保加症。

兩人同為SEN家長自然有不少共鳴，從中也了解到不同人獨有的應對和處理方法。於是她們在Annesa的邀請下開始將拍攝影片與大眾分享經驗，於是便有了「SEN媽媽的心路歷程」系列，分享家長經常面對的難處，以及和SEN孩子相處的技巧、心態等。Angie直言其實最初拍片時沒有擬定詳情計劃，當初不是從助人的角度出發，純粹只想分享自己的體會，讓其他SEN家庭參考。

Angie（左）和Minnie（右）於2021年開始拍片分享SEN媽媽的心路歷程。

用真實正面的角度感染他人

Angie察覺原來能藉著呈現真實的自己來感染他人：「我哋成日都會諗：『點樣先可以令觀眾感受到我哋想表達嘅嘢？』但原來真實呈現自己就係感染人嘅最好方法，我做返自己，講出嚟嘅說話係最有說服力」。Minnie亦坦言希望能用正面的角度感染他人：「SEN小朋友其實係一份寶藏、禮物同祝福。可能你一開始唔係好喜歡，但到最尾都會懂得欣賞。我哋都希望大家用正面嘅角度去睇（SEN小朋友）。」

「我視孩子為一份禮物，亦視佢為老師。當我哋謙卑咁睇佢哋，講出嚟嘅說話自然係正面嘅。正面唔係指狀態好壞，唔係只係睇到好就叫正面，而係我哋如實咁接納佢。」 Angie

藉拍片與自己和解

拍片讓她們用不同角度審視自己。Minnie以往堅決不讓兒子服藥，但與Angie交流的過程中了到解其他家長的角度和做法。她發現其實當初自己也可以採用不同方法，原來沒有哪一種做法才是「最好」。

Angie也藉著拍攝影片與過往的自己和解，她與Minnie討論時能一同拆解、分析當時的心態，藉此理解並重新審視自己的行為：「睇返轉頭，對自己係會多咗一份肯定。曾經會有少少覺得自己做得唔夠好，但原來大家都有共同經歷同感受，有同自己和解嘅感覺。希望其他家長睇完都可以同自己和解。」

由「知道」到「接受」最艱苦

兩人直言普遍SEN家長面對的最大困難是要接受孩子是SEN。如果家長本身不是SEN患者，一開始會較難接受孩子有特殊需要，會希望孩子與自己一樣，難以釋懷。由「知道」到「接受」已經是漫長的過程。

SEN孩子媽媽要面對沉重精神壓力

接受了孩子的狀況後，不少家長都會積極尋求解決方法，但最後往往都會因此耗光心神，徘徊於崩潰邊緣又無法撒手不管。資源貧乏的基層家庭面對的問題尤其嚴重。許多家庭的父親都忙於工作，照顧SEN小朋友的重擔便落在母親身上，造成偽單親的現象，很多SEN家庭的母親都會因長期精神壓力大而患有情緒病。

用過來人身份打破悲慘形象

兩人也曾面對不少難關，但她們在影片中以過來人的角度分享，提供了許多正面的見解，為其他家長帶來希望。曾有觀眾向Angie剖白感受，指從她們的分享中發現，原來SEN家長不一定是悲慘和不濟的，原來跨越難關後便能望見曙光。

社會媒體往往只著重呈現SEN家庭悲情的一面，但原來SEN家長也可以是充滿自信和愛心的：「原來我地展示咗不同（主流）嘅形象，畀到希望佢哋，讓佢哋睇到跨越後係有可能搵返自己嘅力量、快樂同生活」。

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