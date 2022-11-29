專訪｜SEN媽媽曾自責多年最後因一段話擺脫罪惡感 籲家長專注當下

不少家長知道孩子是SEN後都會有自責情緒，尤其母親的罪惡感最為強烈，會懷疑是孕期沒有養好身體，因此自責不已。Minnie與丈夫育有兩女一子，兒子Russell是SEN，現時17歲。Minnie多年來非常自責，最後卻因一段話釋懷，決定專注當下。她更理解到兒子的不同而非壞處，家長應放下固有一套，嘗試用他們的角度出發。



Russell於4歲時確診專注力不足、語言遲緩、讀寫障礙及亞氏保加症。Minnie憶述Russell從小已經非常活躍，但她沒有接觸SEN的經驗，以為兒子可能發育得較好，或者男生性格較活躍。直到Russell 4歲時經評估發現有語言遲緩，要定期進行語言治療。

自責多年未能釋懷

Minnie為了照顧兒子，辭職成為全職媽媽，專心照顧兒子，幸好Russell與二姊Coco只差3歲，做家居訓練時可以當作親子時間，三人一同遊玩，不怕忽略了女兒：「返到屋企要煮飯、洗衫，同老公傾偈，好多嘢做…做唔到自己又會內疚，覺得對唔住個仔、老公、屋企人。所以唯有用折衷方法（讓Coco一起玩）」。

有次她問醫生Russell會否康復，醫生直截了當地否定，並表示這些症狀會跟隨他一輩子。她當刻非常絕望：「原來帶佢做治療係唔會好返，當時係完全接受唔到」。

Minnie坦然初時得知兒子是SEN時，有一段長時間都自責不已：「當時仲未知原來同基因、遺傳有關，會好有罪惡感，會諗係咪我有啲咩做得唔好、做錯咗」。後來醫生解釋SEN是與基因有關，但都未能令Minnie釋懷，她更不斷追問醫生，問Russell是否遺傳自她。直到得知很大部分SEN都遺傳自父親後，她的自責情緒才稍為減退了一點，但她仍會感到內疚，到Russell長大後都未能釋懷。

因一段話擺脫罪惡感

有次她帶Russell進行治療時，向同為SEN的治療師周Sir吐露心聲，指她認為兒子是SEN是她的責任，她用了很多時間去內疚，沒有好好學習周Sir的教育方法。周Sir聽畢後則回應了一段發人深省的話：

「你只不過生咗一個系統同你完成唔同嘅小朋友，佢同你唔同唔代表佢唔好。你要做嘅係，學習點樣用你嘅系統，去兼容佢嘅系統。可以視佢為將來嘅世代嘅產物，只係而家未夠普及。」



SEN只是不同系統 不能用同一套方法

這番話猶如當頭棒頭，喚醒了Minnie，讓她能從不同的角度看待這件事，她從此也沒有再花時間和心力來內疚、自責，對家庭也有正面影響。她指有許多SEN家庭夫妻關係差，甚至是單親家庭，她希望大家都能用這個角度思考：

「我係傳統gas爐，仔仔係電磁爐，兩種都可以煮食，只係唔同系統。唔同系統唔能夠用同一套方法，要重新適應，甚至要換晒廚具先煮到嘢。我哋要放下自己慣用嘅方法，用佢嘅角度去睇呢個世界。」



以SEN的角度思考

有次Russell也鬧出笑話，Russell有亞氏保加症，所以難以理解一般社交潛規則、隱悔說話、雙重意思等，不懂得觀言察色。Minnie與丈夫是重組家庭，大女兒是丈夫與前妻所生，但他們一直沒有向Russell提過，怕他傷心，希望他會自行察覺。

有次大女兒見生母時，兒子聽到她叫別人「媽媽」才得知這件事。回家後他竟說：「唔公平！點解佢有兩個媽媽，我得一個？點解！」他更問是否爸媽離婚後爸爸再結婚，他就能有弟妹？經過這次Minnie才知原來大家看待同一件事的角度竟然可以如此不同，鬧出笑話的同時也學懂了凡事都可以從他角度思考。

Minnie表示兩位姊姊都理解弟弟的狀況，雖然時有不快但很快就能和好，大家都會互相包容，Russell也很疼愛兩位姊姊。「雖然其他人會標籤有亞氏保加症嘅小朋友，話佢哋冇同理心、冷血、唔識得睇人眉頭眼額，但我覺得只係佢睇嘢嘅角度同我哋唔同。佢哋都有同理心，都有感情，只不過呈現嘅方法同我哋唔同。」Minnie續說。

無法掌控孩子人生 不如放下期望專注當下

Minnie也分享自己的領悟：「以前我會幻想第日係點，但係我從來都冇諗過我會係今時今日咁嘅模樣，都冇諗過我會有SEN小朋友。有時候我連下一步，或者我連聽日係點都未必可以百份百確保，點解我又要百份百確保我小朋友嘅生命一定係好順暢？」

不少SEN家長都會擔心孩子的未來，但當我們連自己的生活都未必完全掌控，又怎能夠掌控他人的人生：「不如放手，唔好咁擔心，唔好咁多期望，淨係享受而家同佢相處嘅每一刻就算，咁樣反而更輕鬆同舒服」。

Minnie亦感謝家人成為團隊一員，感恩大家竟然有如此化學作用，雖然其他人未必明白家他們的經歷，但他們都仍然樂在其中：「多謝有佢哋作為團隊一員！冇咗佢哋好多嘢都可能唔成事」，她亦指Russell是她的教練、老師，一直以來為她啟發不少。

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