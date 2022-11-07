專訪｜野人老師聰聰坦訴飾演自閉症童點滴　籲家長接納擁抱孩子

早前ViuTV劇集《野人老師》播出後引起不少迴響，也令大眾反思香港的教育制度。劇中刻劃了自閉症學童面對的難處，道出不少SEN家庭的心聲。飾演聰聰的小演員余晞晉接受01親子訪問，分享飾演自閉症角色的點滴和感想。



首次演出電視劇

今年9歲的余晞晉有不少演出經驗，他讀幼稚園時已開始參與中英劇團的兒童戲劇課程，小一時與14歲的姊姊一同設立YouTube頻道「晉晉小發明」，由姊姊負責剪片後製，晞晉則負責出。他年紀輕輕已有強烈的表演慾，不羞於展現自己的才華。後來晞晉在戲劇導師的推薦下參與《野人老師》的試鏡，最後也獲選飾演聰聰一角。

這次是晞晉首次出演劇集，他指平時演出舞台劇要不斷排練，只有一次上台表演的機會無法重來；而拍攝劇集則相反，只綵排一兩次就開始拍攝，表演不如理想也可以重來。以往的經驗有助晞晉在拍攝時發揮得更好，即使有重拍的機會，他仍會努力演好每一幕，絕不馬虎。

晞晉直言以往參演舞台劇時一定是飾演形象正面的角色，以為當形象較負面的角色，別人就會認為他是壞人，後來才領悟到角色的性格並不定義自己的好壞：「其實做壞人只是扮嘅啫」。

為飾演聰聰研究自閉症

他這次突破自我，挑戰飾演常被社會忽略的一群——自閉症兒童，要呈現出自閉症兒童的特定行為並不容易，他收到劇本後與父母一起做了不少準備工作：看許多講解自閉症的影片和資料，仔細研究自閉症兒童的特徵、行為特點及箇中原由；他亦參加了劇組戲劇導師舉辦的訓練班「補習」，學會演戲不是一味死背台詞，用行動呈現角色的特點才是更為重要。

避免與小演員遊玩 代入孤獨心境

拍攝前為了代入聰聰孤獨不安的心境，晞晉更會刻意避免與其他小演員遊玩。拍攝時會幻想自己是聰聰，將當刻感受到的窘迫完整呈現出來。

晞晉在戲內戲外都花了不少心思，最後在劇中的表現非常傳神，令觀眾大受感動，尤其第5集大家到「靚婆茶粿」學習，聰聰從廁所出來發現大家不知所蹤的一幕，他不斷默念：「聰聰係咪做錯咗呀…聰聰係做錯咗…」，更情緒失控掟生果、揮刀，誤傷校長（鄭丹瑞飾），令人共情又心酸。

不為人知劇情細節

晞晉也分享了劇情中沒有多作解釋的小細節，原來聰聰畫枱一幕有特別意義！第5集其中一幕是聰聰在課室內畫枱，同學見狀便責問佢為何這樣做。原來聰聰是打算在書桌上畫花朵送給同學，但他們卻不理解他的一番好意。

聰聰在書桌上畫花送給同學，但同學卻不理解他的好意。（《野人老師》劇照）

急中生智淡定演出

晞晉憶述拍攝劇集時的深刻時刻。有一幕是聰聰與同學到郊外時，見樹上有一條巨型毛毛蟲「白仔」，聰聰伸手接住蟲子後便細心觀察牠的行為。原來伸手接住蟲子並非劇本安排：「當時嗰條蟲咁啱跌咗落嚟，導演即刻講繼續繼續～之後隻蟲就喺我手上攣。」拍攝時白仔不斷從樹上掉落，導致一直NG，晞晉情急下就伸手接住白仔，結果成為了劇中一幕。他在這幕場景中表現淡定，感覺不到有絲毫慌張害怕，非常敬業！

對劇中人物有自己一套看法

即使現時SEN的議題逐漸普及，但許多SEN學童在學業、社交上仍然面對不少挑戰，就如劇中聰聰的遭遇一樣。聰聰就讀傳統學校時常遭老師投訴，後來老師更建議他轉讀專收SEN學童的學校。

晞晉對劇中人物的行為有著自己一套看法，他欣賞晨光老師無條件照顧學生以及校長不顧危險，擁抱及接納聰聰的表現。雖然他認為劇中傳統老師處理聰聰行為問題時做法不當，但他亦理解老師一人要照顧全班學生，的確會有心力交瘁、照顧不周的時候。晞晉年紀輕輕已懂得從不同角度思考，不因一兩個行為斷定人物對錯，想法非常成熟。

籲家長多擁抱接納孩子

晞晉也直言這次出演劇集，提供了一個機會讓他體會自閉症兒童的心境：「我好似入咗自閉症裡面咁，人哋點對我，其實我都會有感受。」他也建議家長多擁抱和接納子女：「希望佢哋可以多啲嘗試擁抱小朋友，因為旦哥攬住我嗰場戲，其實我都一樣感受到。」

晞晉年紀輕輕想法卻非常成熟。

媽媽讚主動積極 能兼顧拍攝與學業

晞晉媽媽Ceci指晞晉喜歡表現自己，享受面對鏡頭不會羞怯能夠好好發揮。他對於喜歡的事情，不用別人督促也會主動做好。晞晉為了兼顧拍攝和學業，會「自動波」做好功課並分配好時間。他會在小息時做功課，拍攝後完成剩餘的作業後便開始溫習，未曾為了拍攝而請假。父母也為他在年少時期已找到自己的興趣而感到高興欣慰。

消化劇本用心演戲 引SEN家長共嗚

Ceci也在整個拍攝過程中看到晞晉的進步，他未必完全明白劇本要求，但他會細心聆聽、在父母的幫助下盡量理解，沉澱過後再用自己的方式表現出來，而非照著字面意思做。她更表示這次是晞晉首次與大人合作演出，也是一份工作，他了解到不能只顧自己表現，團隊合作才是最重要。因此他拍攝時很聽話，每次都認真對待、投入演出。

劇集播出後引起很大迴響，也令不少人關注SEN兒童的遭遇，有許多SEN童的家長私訊感謝晞晉，大讚他演技出色，也令晞晉了解到拍攝劇集不僅僅是扮演一名角色，背後其實有更多深層意義。

直言最想與郭富城合作

最後晞晉亦感謝導演給予機會，讓他接受今次的挑戰。被問及日後在演出方面有甚麼目標，他則表示最想與郭富城合作，因為媽媽是城城的粉絲，非常窩心！

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