初生嬰兒有黃疸　鄰居竟指因「上世唔乾淨」爸爸一句話令鄰居收聲

新生嬰兒有黃疸是常見情況，大部分嬰兒的黃疸都會自然減退，近日有一位台灣爸爸發文分享經歷，他的第二名寶寶出生後有黃疸，要定期覆診。有天覆診回家後遇到鄰居，鄰居竟然指BB有黃疸是因為「上輩子不乾淨」！爸爸最後用一句話還擊令鄰居啞口無言。文末附嬰兒黃疸成因及風險。



有位台灣爸爸在Facebook群組「爆怨公社」發文，指剛出生的寶寶有黃疸，要定期回院覆診。有次覆診回家後，鄰居大媽前來關心他們和寶寶的狀況。事主指這位鄰居常假借關心來嘲諷別人，因此他停好車後便在旁邊聽著鄰居與妻子對話，如他所料，對方稍為閒話家常後便「發作」。

鄰居稱有黃疸是因「上輩子不乾淨」

鄰居見寶寶有黃疸便說：「小朋友會這樣子？是不是上輩子不乾淨，才會剛出生問題就這麼多？」妻子雖然感到不滿，但也只是回應說：「應該不會啦，就算有，喝孟婆湯了啦。」誰知對方不放棄，直問寶寶的狀況會不會更嚴重、「然後小朋友怎樣了」。

事主用一句說話還擊

事主見狀終於忍無可忍，直接用一句說話還擊：「你的意思是像你那個50歲還沒出去工作過，在家啃食你們錢的兒子一樣嗎？放心！應該很難會有人超越你兒子。」鄰居聽畢惱羞成怒，只好跑去向其他鄰居訴苦。後來其他人勸事主不要鬧僵，他也不以為意，只是批評那位鄰居行為不當。

網民批鄰居沒口德

許多網民都留言讚事主做得好，認為鄰居不懂得尊重別人，事主也不用跟她客氣。有人亦批評鄰居沒口德：「嘴巴都管不好，竟還到處惡人先告狀」，支持事主還擊。

爸爸霸氣一句話令鄰居啞口無言。（photoAC）

嬰兒黃疸成因及風險

根據衞生署家庭健康服務資訊，新生嬰兒黃疸是常見情況，一般會在出生後第二至第三天出現。嬰兒出生後，所需的紅血球數量比胎兒期少，因此紅血球分解會暫時增加，並產生膽紅素。由於初生嬰兒的肝臟未完全成熟，不能及時處理積聚的膽紅素，便會出現新生嬰兒黃疸。大約到兩至三個星期，嬰兒的肝臟能有效地處理膽紅素，黃疸便會減退。

對大部分寶寶來說，黃疸不會影響健康。但若膽紅素達至甚高水平，便有可能損害嬰兒的腦部。如果寶寶有以下情況，膽紅素會相對較高：

1.早產

2.餵哺情況不理想

3.葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症

4.與母親的血型不吻合

5.感染

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