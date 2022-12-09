鄉郊文化創新項目《荔枝WOW！》親子從遊樂藝術與科技認識荔枝窩

現代社會物質富裕，孩子消閒活動包羅萬有，最近由實驗藝術團體「進念 ‧ 二十面體」策劃和設計的鄉郊文化創新項目《荔枝 WOW！》，融合遊樂、藝術、科技和傳統於荔枝窩，讓親子一同認識香港鄉郊的獨特之處，體驗不一樣的親子活動。由即日起至2023年1月16日，家長可帶同孩子到訪荔枝窩以傳統竹棚搭建而成的兒童遊樂場，另跟隨AR導覽手機應用程式的推薦路線認識荔枝窩這逾三百年歷史的客家古村。

攝影：陳葦慈



鄉郊文化創新項目《荔枝 WOW！》由環境保護署鄉郊保育資助計劃及鄉郊保育辦公室資助、實驗藝術團體「進念 ‧ 二十面體」策劃及設計，項目其中重點在新界北沙頭角原居民村落荔枝窩建造兒童創意遊樂劇場（Play Theatre）。劇場已於12月3至4日舉行，由「荔枝窩四寶」 ── 米魚、蝴蝶、蜻蜓和青蛙帶領親子一同唱遊荔枝窩，了解鄉郊，認識農作物和大自然。劇場運用全新遊樂兒歌及藝術科技（Arts Tech），以互動演出形式介紹荔枝窩歷史、農耕文化、傳統二十四節氣、鄉郊生態環境和復耕過程。

選址荔枝窩作試驗 為鄉郊舉辦兒童劇場開拓更多可能

「進念・二十面體」（下稱進念）聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威表示，擁有三百多年歷史的荔枝窩為近年成功的活化例子，有條件在此道出香港的鄉村故事。首次於鄉郊地方進行文化創新項目，胡恩威稱並非希望創造另一個主題公園，而是作爲讓市民簡單享受鄉郊地方的開端，「來體驗和認識鄉郊環境。」

進念致力普及表演藝術至不同年齡層的觀眾，過往有豐富兒童劇場經驗，《荔枝WOW！》在12月3至4日舉辦了數場兒童創意遊樂劇場（Play Theatre）。胡恩威形容場地有如砌樂高組裝而成，另為配合環保，他表示團體未有使用發電機用作放置大型器材，反而選用LED燈，盡量減低用電量，劇場内也選用耗電量低的投影器材，但同時能確保保留劇場專業性。

按圖即看精采劇場内容↓↓↓

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記者乘船出發到訪荔枝窩當天，船程約90分鐘，雖氣溫微寒，但天氣仍見晴朗和煦，途經印洲塘海岸公園等大自然景點，青山綠水盡收眼底。胡恩威留意到本地兒童藝術不少與物質和金錢掛勾，所以這次特意將兒童劇場移師至荔枝窩，「家長和孩子能體驗坐一程船，沿途欣賞優美景色。」胡恩威曾就臨時劇場進行不少研究，發現臨時劇場在日本和歐洲等地均屬普遍，所以這次項目決定挑戰選址於鄉郊進行。

胡恩威視是次項目為試驗，指重要意義在於開拓在鄉郊以至社區的戶外空間、公園等進行組裝式劇場的可能性。「常說香港藝術空間不足，這可能是一個新的形式。」

劇場中「荔枝窩四寶」以四首曲目與親子唱遊荔枝窩獨特面貌和傳統農耕文化，有興趣欣賞可點擊以下連結↓↓↓

EP1：荔枝窩四寶https://www.youtube.com/watch?v=Dj0HDLxIj0U

EP2：二十四節氣https://www.youtube.com/watch?v=Ra-twTQu-oc&t=308s

EP3：米之故事https://www.youtube.com/watch?v=xQSNdEk4_ug

EP4：一起耕種荔枝 WOWhttps://www.youtube.com/watch?v=F9ebhw2jOGg&t=40s

「進念・二十面體」聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威為《荔枝WOW！》兒童創意遊樂劇場的導演。（陳葦慈攝）

利用竹棚技術搭建兒童遊樂場 成小朋友放電好去處

環保概念在《荔枝 WOW！》以多種方式呈現，包括組裝式兒童劇場外的竹棚兒童遊樂場。家長由即日起至2023年1月16日期間到訪荔枝窩，便可帶孩子到竹棚兒童遊樂場，感受另類遊玩體驗。

竹棚兒童遊樂場由項目策劃人胡恩威及⾹港⼤學建築學院副教授鄭炳鴻設計，與竹棚師傅利用傳統竹棚合建而成。竹棚以「二十四節氣」為主題，內容由胡恩威構思。由於二十四節氣反映四季更替和氣候變化的規律，在農耕社會發揮重要作用，以耕種稻米聞名的荔枝窩正與二十四節氣主題緊緊相扣。

以竹棚搭成四方形的遊樂場，以四種顏色代表每邊各一個季節，由進念駐團藝術家黎達榮繪畫的「荔枝窩四寶」圖畫配合文字介紹四季中不同節氣，色彩繽紛充滿童氣。胡恩威稱，除了讓兒童欣賞劇場，亦要提供遊玩空間給兒童。「竹棚遊樂場可讓小朋友跑動、攀爬，甚至躺下休息也可。」加上遊樂場為臨時搭建，胡恩威說利用竹棚可減輕複雜工序，組裝既快速又環保。

隨手機應用程式輕鬆行荔枝窩 加入AR技術尋寶打卡

《荔枝 WOW！》項目嘗試結合傳統與現代科技，傳統有竹棚遊樂場，現代科技則有手機應用程式帶領親子遊覽荔枝窩。手機應用程式内為遊覽人士介紹四條遊覽荔枝窩的路線，帶領大家探索客家文化、自然生態及農田探秘。手機應用程式更利用AR（Augmented Reality，擴增實境）技術讓遊覽人士「打卡」、找出藏寶牌，並在圖鑑內集結在荔枝窩生長的動物，適合兒童邊玩邊體驗鄉郊樂趣。這些簡單的藝術科技（Arts Tech），胡恩威認為也可應用於認識鄉郊環境。

劇場內「荔枝窩四寶」與觀眾一同唱遊的四首歌曲，也可於應用程式重溫。

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前往荔枝窩交通方法

公眾可乘坐公眾渡輪或遠足前往荔枝窩。

1. 公眾渡輪

馬料水碼頭

逢星期六、日及公眾假期，你可以到馬料水碼頭3號梯階乘坐渡輪。

開船時間：早上9時正（準時開出，大家請預留時間排隊上船）

回程時間：下午3時30分（為免對其他乘客造成不便，煩請大家預留時間回程）

船程：90分鐘

馬料水碼頭鄰近東鐵綫大學站，步行約15分鐘便可到達。

從大學站B出口出發，往左直行，途經公共廁所、大學站單車匯合中心，一路上設有指示牌，沿着行人天橋至隧道的標誌牌，使用樓梯或升降機到達地面。通過隧道後，橫過馬路，面朝同一方向直走，穿過種滿綠植的通道，會看到一條藍色頂蓋的隧道。進入隧道，右轉往前走，按指示上右邊樓梯，繼續前行，便會到達。

與小朋友同行的，可考慮在大學站B出口的大學站巴士總站，轉乘272A或272K線，搭一個站便能到達。

其他碼頭

若你們想在閒日前往荔枝窩，在《荔枝WOW！》兒童遊樂場遊玩，你亦可以選擇乘坐全新的水上巴士航線，在三門仔公眾碼頭或沙田區77號梯台登船，船程分別為2小時10分鐘及1小時40分鐘，船上更有導賞員或導賞廣播。逢星期二、四（不包括公眾假期）出發，請留意渡輪公司最新安排。

開船時間：三門仔公眾碼頭為早上8時30分、沙田區77號梯台為早上9時正（準時開出，大家請預留時間排隊上船）

回程時間：下午3時30分（為免對其他乘客造成不便，煩請大家預留時間回程）

船費：來回＄80／位

竹棚兒童遊樂場

開放日期：即日起至2023年1月16日

2. 遠足

喜歡遠足的朋友們可以選擇行山路。由大埔墟火車站乘搭20R小巴出發到烏蛟騰，經三椏村前往荔枝窩，路程約2小時30分鐘。回程則可行山路到鹿頸，再轉乘其他接駁交通工具。

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