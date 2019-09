【語言發展】讓寶寶學好說話　3個秘技分享｜程衞強

首先,每個孩子的發展速度並不一致,有的孩子先走路,有的會先說話,並不需要過早操心。跟據香港衛生署母嬰健康院所用的指標,寶寶到24個月時,應能夠說出一些單字(如爸、媽、餅、狗、糖等),如果孩子到了24個月而仍未會說話,父母便應尋求專業協助。

(VCG圖片)

秘技一:戒掉電子奶嘴

那麼,孩子學說話,有什麼秘技嗎?首先,應戒掉電視、手機、平板電腦等工具。美國兒科協會建議,2歲以下幼兒不應接觸電視(American Academy of Pediatrics, 1999),而華盛頓大學也有研究指出,8至16個月的孩子,觀看電視越多,認識的生字就越少(Zimmerman et al., 2007)。甚至有學者指出,電視(包括教材類的節目)對孩子專注力構成顯著的影響(Christakis et al., 2004)。