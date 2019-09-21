【語言發展】讓寶寶學好說話　3個秘技分享｜程衞強

「他對故事好像沒有興趣，剛打開書，他便跑開了！」

「他好像不太會控制情緒，遇到不快時，很容易就發脾氣了！」

首先，每個孩子的發展速度並不一致，有的孩子先走路，有的會先說話，並不需要過早操心。跟據香港衛生署母嬰健康院所用的指標，寶寶到24個月時，應能夠說出一些單字（如爸、媽、餅、狗、糖等），如果孩子到了24個月而仍未會說話，父母便應尋求專業協助。

那麼，孩子學說話，有什麼秘技嗎？首先，應戒掉電視、手機、平板電腦等工具。美國兒科協會建議，2歲以下幼兒不應接觸電視（American Academy of Pediatrics, 1999），而華盛頓大學也有研究指出，8至16個月的孩子，觀看電視越多，認識的生字就越少（Zimmerman et al., 2007）。甚至有學者指出，電視（包括教材類的節目）對孩子專注力構成顯著的影響（Christakis et al., 2004）。

「每次拿出故事書，他便要逃亡了！」

「說不到兩頁的故事書，他便集中不了！」

「他對書本完全沒有興趣，是過度活躍嗎？」

有不少父母都告訴我，他們的孩子都不愛親子故事時間，甚至「一見書就走」，害得家長們擔心孩子是否患上過度活躍症！

(AC Photo)

秘技三：父母變身說故事高手

其實，只要父母練得一手卓越的講故事技巧，大部份孩子還是十分享受故事時間的。什麼是良好的故事技巧呢？跟據Pegg et al. (1992) 的報告，「嬰兒導向式語言（infant-directed speech）」較能吸引嬰幼兒的專注力，Pegg及其團隊進一步指出，適當的提高音調（elevated pitch）、拉長元音（elongated vowel）、說話間有較長的停頓（long pauses between utterance）以及誇張的音調變化（board pitch contours）都能有效吸引寶寶的專注力。當然，誇張的面部表情、身體動作亦能有效吸引孩子注意。

此外，父母在講故事時，亦不應該只按書上所述的「讀故事」，透過詢問開放式問題（elaborative & open-ended question）、重複孩子良好的回應、及延伸不完整應對，都有助提升孩子的讀寫能力（Lever & Senechal, 2011）。

嬰幼兒期的親子閱讀習慣，對後來的語言發展及表達能力都有着重要且正面的幫助（Karrass & Braungart-Rieker, 2005），即使單單多跟孩子溝通，亦有助孩子增加詞彙的數量、回應的長度及運用適當句法（Topping et al., 2011）。

爸媽們，讓我們一起努力，做個說故事高手！