專訪｜語言發展遲緩 疫情下拍片面試無一收錄「當下好徬徨」

兒童在指定年齡仍未能達至以下表現，便可能被界定為語言發展遲緩。今年４歲的Ella被診斷出語言發展遲緩，一直都只是說單字，難以說出一句完整句子。適逢遇上疫情及拍片或網上面試，因語言發展遲緩而導致表現一般，媽媽直指沒有一間幼稚園收錄女兒，那時期非常徬徨無助。幸好後來接受訓練，Ella有明顯進步，能夠說出完整句子及自己想法，小小的改變已令媽媽非常安慰。



今年4歲的Ella有語言發展遲緩的情況，歲半時經健康院檢查後發現不能達標，歲半階段應該能讀出十個疊字，惟她5個疊字也未能讀出。其後健康院要求半年再度檢查，但2歲的Ella時仍未能達標，甚至未能掌握部份讀音，其後被健康院轉介到智力評估中心作進一步評估。



最後Ella被診斷為語言發展遲緩。其母林女士表示女兒較同年小朋友成長速度慢約半年至一年，情況令人擔憂。

現於協康會接受支援的SEN學童家長早前分享養育孩子的心路歷程。（前排坐起）協康會太子中心主任黃姑娘、朗朗、Ella；（後排左起）朗朗媽媽、Ella媽媽。

女兒初時無法表達自己 惹母親懷疑發育情況有異

女兒在表達想法時，多時以手指來指出物件或人，甚少開口表達想要甚麼「譬如想要糖，她完全沒有開口表達，只是一直用手指指向糖果」。被問道女兒當時能讀到哪些發音，她指女兒2歲時也只懂說「媽」，情況很差。

由於無法表達自己，她很少與其他人溝通，甚至未有跟姐姐樂互動。因為大女當時不懂怎樣跟妹妹聊天或玩耍，所以寧願拿著平板電腦也不願跟妹妹玩。加上疫情的影響，完全沒有社交以下，只能在家裡面對她和大女，像完全沒有需要開口說話的機會。

另外，其母發現女兒專注力非常短暫，即使面對新玩具，專注時間只有3分鐘。她形容女兒不懂如何玩玩具或理解別人的說話，一直未能揣摩遊戲玩法，所以很快就對玩具沒有興趣，轉而投入於她當下感興趣的東西。

因理解及表達能力差致無一幼稚園收錄

「當初真係好難接受，點解會揀中我同女女」，林女士直言因為語言發展遲緩，直接影響女兒升幼面試。因女兒的表達、理解能力差，因應疫情期間面試需要拍片或視像會面，加上她面對面時難以表達自己，更何況是在鏡頭面前，結果導致無一幼稚園願意收錄。「她已經係讀書的年齡，但無學校肯收」林女士表示當下非常沮喪。

她憶述當時其中一所學校的叩門面試情況，面試時間約 5分鐘時就被老師叫停面試。她當下也很懷疑為何面試時間那麼短，惟老師說「唔好意思，女女唔符合我地要求，因為她唔識講野，唔識表達自己」，而當時老師指令是將奶樽放到BB身上，但女兒卻放在貓身上。由於女兒未能跟隨指令回應老師，以致當天面試未獲取錄。

雖然以往的表現而未有取錄機會，幸得大女就讀幼稚園提供入讀機會，Ella終可入讀主流幼稚園，頓時安撫Ella媽媽的徬徨心情。

非牟利機構要等候年半至兩年時間 其母憂錯過黃金治療期

林女士指出疫情關係影響等候治療安排，坊間有非牟利機構、私人機構或政府等的訓練治療，也需要等候很長時間。她指曾致電有非牟利機構，對方也說等候時間需要年半至兩年時間。「我覺得要等咁耐，每個階段評估或治療都要等，好驚會錯過女女黃金治療期。」、「原本已經語言發展慢，而家咁等法，咁情況就會越來越慢」，於是她就轉為網上找尋訓練機構，後來經媽媽及同路人介紹，轉接之下就決定向協康會尋求協助。

接受協康會一連串訓練後獲有效改善

林女士指接受協康會訓練前，曾到坊間一些機構上堂，課程透明度低而且費用昂貴。「當時50分鐘也要千二至千三元，令經濟壓力好大」，加上訓練時家長不能在場觀察，只能夠隔著木門聽房內的聲音，到底女兒能否理解指令或是否開心，這些是她難以知道的。她指當時也有參加其他機構上堂，惟訓練成效一般，每月只上四堂，每次30分鐘，但只是練習開口說話基本功。而每次上堂的目標或跟進情況，均是透明度低，治療師亦沒有相關跟進或建議給予家長。

反之，協康會則有訓練基金協助，減輕家長的經濟壓力「四堂只係坊間一堂的價錢」。同時，協康會也會安排家長與導師對話，先了解女兒的背景和情況，繼而調整個人化目標。家長能夠清晰知道課堂學習進程、女兒的課堂表現，以及了解回家後如何繼續輔助女兒做訓練，例如玩遊戲的技巧，這全面性的指導助家長減低對病情的憂慮。林女士當下才明白，為何女兒對著新玩具專注力甚低，原來是要有對應的玩遊戲技巧。以往女兒未能掌握遊戲程序和因果關係，以致她很快就轉向感興趣的其他東西上。

她指出曾經用一年時間也教不懂女兒認識顏色，反而協康會的教學方法就非常奏效。「例如課堂學習顏色，導師不會一開始就教所有顏色，會按部就班，每兩個顏色為一組指導女兒，之後有小測試去了解女兒學習進度。例如『用黃色為大象填色，用橙色為長頸鹿填色』，認清某些顏色後，再學習其他顏色」。

Ella（右）接受治療後，能夠認識多種生字及以完整句子表違自我，

女兒簡單一句話令媽媽感動落淚

女兒有天突然一句「我想去公園」，令她感動落淚。源於女兒以往只能說單字，一直未能表達完整句子，有天突然主動表達想法，句子完整又清晰。「你我他對女兒來說不是簡單能明白的事，是非常抽象，其他小朋友可能好易講，但對她是得來不易」，林續說。

「協康慈善足球同樂日2022」慈善活動 望為「兒童及青年訓練基金」籌款

「兒童及青年訓練基金」一直致力為低收入家庭有特殊需要的兒童及青年提供適切的評估及訓練，趁著2022 世界盃足球熱潮，協康會舉行「協康慈善足球同樂日2022」慈善活動，望為基金籌款，幫助更多有需要的人。(是次活動僅限邀請者參與)



兒童及青年訓練基金

「兒童及青年訓練基金」致力協助有經濟困難的家庭，提供短期的減費安排，避免因個別家庭經濟困難，而阻礙兒童及青年的發展與接受訓練的機會。受惠對象如懷疑或已評估為有特殊需要或發展障礙的兒童及青年，並符合下列經濟狀況：

1. 綜援 或

2. 低收入家庭

3. 因特殊情況需要支援的家庭



*未有政府資助服務的個案獲優先處理

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