大S再婚、汪小菲暴走　誰對誰錯？夫妻離婚往往最對不起「他們」

大S和汪小菲走到鬧翻的局面，當然不是一天兩天的事，雙方對彼此都累積了許多不滿。他們的兩個孩子呢？看在眼裏，很可能覺得一切都是因為自己，才會讓爸媽分開。



汪小菲日前才開直播表示很感激大S一家，把孩子照顧得很好，被外界認為是與大S、具俊曄破冰。但沒幾天，驚爆因汪小菲未履行離婚協議，大S動用法律追討500萬（台幣，下同）。

事情越演越烈，菲媽張蘭、S媽、小S夫婦，甚至大S前男友都牽扯其中。事情大概短時間沒有平息的可能，從新聞事件中，可以看出汪小菲一直想把兩個小孩帶回中國。這違反了他們離婚時的協議，而小孩本來就一直在台灣生活。

當新聞都聚焦在討論他們誰對不起誰，有誰在乎夾在其中的，必須被動接受一切的孩子？

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常見夫妻離婚之後失和翻臉，但如果兩人育有孩子，最後往往還會演變成爭奪小孩的局面。這就不再是成人的事，但小孩心智尚未成熟，還在成長階段，他們被動的必須接受這一切，處理不慎，傷害層面與影響的時間難以估算。

從大S和汪小菲的糾紛當中，我們來看孩子面對父母離婚、再婚必須注意的幾個重點，來自台灣的臨床心理師李介文用實際例子來告訴我們。

孩子目睹一切爭執，必定受傷

父母直接在孩子面前爭吵，是最壞的示範，示範了甚麼？示範了──當我不爽的時候我就可以不必冷靜，直接開罵，用多難聽的話來罵人都可以。這也是教育專家也都強調的「身教」的重要。

言語的傷害，等同於肢體傷害，都會留下傷痕，更可怕的是，家長難以了解孩子受傷的程度，是否痊癒。李介文提到：「如果有肢體衝突，孩子也可能會學習，所以絕對要避免。」就算孩子沒有目睹，他也察覺得出來父母的情緒低落，這會同步引發他的情緒低落。

更嚴重的是：「父母失和會影響孩子對於愛情的感知與想法，我有個案告訴我他不知道甚麼叫愛，甚至不知道甚麼是被愛的感覺。」這個孩子因此有嚴重的人際關係困擾。

孩子認為：一定是我不好，爸媽才會變成這樣

孩子可能會把父母婚姻失敗的原因歸咎到自己身上，認為是否是自己做錯了甚麼才讓父母感情失和。以大S的事件來看，孩子可能就會以為是因為他們無法去中國，因為他們想留在台灣，才會讓父母吵架。

有些父母甚至就直接把責任推給孩子，李介文有個高中生個案，他的媽媽對他說：「要不是因為你，我就不用一直忍受你爸。」

孩子認定是自己害了父母、是自己不好，因此引發嚴重的憂鬱與強迫症，只要事情不如他預期，甚至是學業成績不理想，就會很自責、很焦慮。

孩子何辜？父母的價值觀與個性不合，難以溝通，無法好好分手，與孩子何關？

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不要逼孩子殘酷二選一

小孩得選擇要跟爸爸還是媽媽生活，這對他們來說就是選邊站，也常見父母問小孩比較愛誰。孩子就算回答了，選擇某一方，對他們來說都有罪惡感。這時如果父母因此爭吵，更加重了孩子的痛苦。

孩子是否覺得自己沒有發言權

大S再婚，似乎是引發一連串問題的起始。汪小菲不能常看到孩子，具俊曄或許比他更方便見到。

父母離婚要再婚，可以重新獲得幸福，大多數的孩子都願意接受，但年幼的孩子才剛剛經歷父母爭吵或失和，又要面對他們再婚，那種感覺自己無法控制自己世界的感受，是父母都必須慎重面對的。

這時候，父母應該問自己，我做的一切是否跟孩子溝通好，以此做為行為的準則。但這必須注意，孩子是發自內心，還是不得不如此。另一件重要的事，要確保在合理情況下，父母都可以保持與孩子的良好溝通。

無法和孩子住在一起的一方，更應該想辦法多去了解孩子的感受與生活，如果對方再婚，孩子與對方的新伴侶是否能和諧相處，也是必須注意的。再婚的這一方，要同理另一方這樣的要求。

安排專業中立的第三方諮詢

大S與汪小菲的糾紛，明顯雙方已經無法好好處理問題，建議可以安排專業中立的第三方諮詢專家，以幫助孩子梳理他的想法和感受。而在此過程中，汪小菲應該繼續做一個穩定、慈愛的父親，保持與孩子的親密聯繫。

應該給孩子的示範是：愛情可以褪色，分離可以優雅，所以當愛不再，世界不會毀滅，而且你還有更快樂的可能。

請不斷問自己一個問題：考慮的是孩子，還是自己？而身為父母，你想給孩子看甚麼樣的世界。記得，當你微笑，孩子也會微笑；當你難過，孩子也會一同難過。為了孩子，父母都要勇敢起來！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：大S和汪小菲鬧翻，他們這麼做，想的是自己，還是孩子？孩子因愛而生，卻在恨裡成長】