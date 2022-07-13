離婚夫妻如何育兒？5大平行育兒法　讓子女不缺安全感將傷害減低

婚後感情容易變得平淡，有了孩子後生活重心改變，跟另一半的距離也越來越遠，養育孩子已經很累，若另一半還是豬隊友、不懂得體諒，或者跟另一半的家庭成員實在相處不下去，就會讓媽媽萌生想離婚的念頭，但真的離婚的人依舊是少數，究竟是什麼原因影響媽媽的決定？



妞編輯在媽媽妞真心話社團詢問媽媽們「婚姻有問題，但為什麼離不開呢？」發現了3大原因，而「平行育兒」有機會可以解決媽媽們的煩惱！

離婚後的父母不防試行平行育兒，避免與孩子在同一空間引致吵鬧，讓孩子看見健康的人際關係。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

媽媽們不敢離婚的3大原因

第3名：離婚可能會打官司，不確定孩子會判給誰

如果另一半不願意離婚就可能會進入訴訟，媽媽們最害怕的就是沒辦法擁有孩子的監護權，絕對不可能接受孩子離開自己！

第2名：沒有經濟能力獨立扶養孩子

為了要照顧孩子，有許多媽媽是全職主婦，目前可能沒有存款應付離婚後的生活，若真的離婚，也很難自己邊上班邊照顧孩子。但即使離婚，雙方都依然有扶養未成年子女的義務，所以必須支付「扶養費」，而媽媽們若離婚後會陷入生活困難的處境，有機會要求對方支付「贍養費」。

第1名：擔心孩子受影響

有一半的媽媽都在意這件事！目前華人社會依舊有一部份人認為家庭要有爸爸、媽媽才是健全的家庭，畢竟誰都不能肯定什麼事情會對孩子造成什麼影響，有了一個空缺就很容易把問題歸咎在那裡，而且離婚後雙方就沒有維持感情的必要，會讓孩子看見父母關係最糟糕的一面。

相關文章：無心的說話卻最傷人 十句父母不應對孩子說的話｜博士媽媽

+ 6

平行育兒有望能將傷害降到最低

孩子的確需要父母的陪伴！當父母其中一方離開，孩子會沒有安全感，且有可能會認為是自己的錯，所以大部分人會維持夥伴關係，也就是「共同育兒」，但若父母雙方時常爭吵、互相傷害，孩子看見父母不和的樣子反而會萌生壓力，這比看不見其中一方的傷害還要大！這時候採取「平行育兒」則能把對雙方、孩子的傷害都降到最低，孩子也能漸漸了解爸媽即使不愛彼此，依舊愛著孩子自己。

平行育兒是什麼？怎麼做？

平行育兒代表爸媽不會同時與孩子相處，一切活動、溝通都是分開的，不會一起帶孩子看醫生、一起去看表演會等等，對與另一半極度不合（一見就吵）、不想再看見對方的人來說是非常好的方式！換一個想法，這讓我們可以教育孩子：每個人都有每個人的價值觀。即使平行育兒造成教養不一致也沒關係，本來每個環境都有不一樣的規定，只要出發點是好的、方式是合理都必須遵守。而為了讓平行育兒的規定更有強制力，也建議雙方簽訂有法律效力的契約避免出現問題，且契約內需要有5個原則：

1. 分享情報：

跟孩子相處時有責任跟對方說做了什麼、在哪裡、孩子的身心有沒有出現特殊狀況等，例如今天眼睛紅，有看醫生，醫生說了什麼、這週六下午會帶孩子去兒童樂園、今天睡午覺有莫名做惡夢等。

2. 固定時間：

討論出一個固定的親子時間，若沒有特殊狀況，雙方都必須遵守時間，例如週一到週五放學在媽媽家、週五放學後到週日晚上九點在爸爸家。

相關文章：離婚｜婚姻只剩空殼 戀愛感覺不再？ 6道裂痕或證夫妻將要分開

+ 13

3. 確定接送地點：

如果不願意見到對方，可以約定每次接送孩子時都在一個中立的安全地點進行，例如請孩子先在大樓的管理室、校門口等，或在某某路口直接換乘對方的汽車，避免見面出現問題。

4. 制定例外條款：

先預想平行育兒可能出現的狀況來制定規則，例如若有一方需要請假，是提早將孩子接送給對方，還是請第三方代為照顧？每一次都這樣嗎？還是可以看情況決定？

5. 有爭議時找第三方：

為了避免雙方見面爭吵，對育兒有爭議時建議安排第三方介入協調，可以找調解員或雙方都信任的友人，而這個人選在制定契約的時候就要先決定好。

如果婚姻真的走到無法忍受的地步，或是已經傷及媽媽與孩子身心的時候，離婚不一定是最差的選擇，現代人對離婚的觀念已經逐步開放，育兒的方法更有百百種，不一定要一個爸爸、一個媽媽才行，更重要的是讓孩子看見健康的人際關係，且媽媽們要能有重返職場、經濟獨立的能力！

延伸閱讀：

婚後卻感覺對方不愛了！什麼是「婚內失戀」？還有辦法挽回嗎？

呂秋遠「家庭法讓你意外的10件事」，小孩姓氏可抽籤決定、監護權不一定判給有錢方

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】