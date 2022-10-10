曱甴｜一個罐怎讓蟑螂自投羅網？網民分享高招　保證雙手不會碰到

蟑螂（曱甴）頻繁活動，如果不趕緊消滅，會造成衛生問題，但蟑螂的生命力與繁殖能力相當強韌，難以撲滅，經常讓人很困擾。



對此，有網友分享抓蟑螂的妙招，他只放了一個維力炸醬空罐在院子，一個晚上就抓到十多隻蟑螂，且全數死亡，更重要的是，雙手完全不會碰到蟑螂。

除了炸醬罐外，不知其他醬料的罐是否也可用這樣用呢？（按圖了解）

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一名網友早前在PTT八卦板發文表示，「抓蟑螂看起來很難，其實並不難」，並分享自己的簡易抓蟑螂招數與「豐收」的照片，他先將雪櫃裏過期的維力炸醬醬料倒掉，不要清洗罐子，接着直接將空罐放在家裏後院，過了一個晚上，罐子裏就有滿滿的大蟑螂，且沒有一隻是活的。

他解釋，這不是因為炸醬醬料有毒，而是由於沒有清潔的空罐內有殘留的油脂和香味，蟑螂被香味吸引爬進去後，罐子太滑難以爬出，且油脂會封閉蟑螂的氣孔，因此過沒多就便會死亡。

該篇帖文馬上引起網友熱烈回響，不少人大讚這方法實在是太實用了：

．「香味吸引蟑螂去自殺」

．「一點絕不用賣了」

．「請將方法寫詳盡一些造福大眾」

．「感覺沙茶醬也能這樣玩」

．「半罐啤酒也可以」



還有網友笑稱，「明天維力炸醬賣到缺貨」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：靠維力炸醬空罐，就讓家中蟑螂滅門！內行人傳授殺蟑密技：雙手完全不會碰到】