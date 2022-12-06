聖誕親子好去處｜挪亞方舟聖誕星際冒險 DIY手作逛聖誕市集

香港挪亞方舟於今年聖誕特意呈獻「閃爍星幻大冒險」，由2022年12月17日至2023年1月2日期間 （逢星期六、日及公眾假期），帶來一連串星際體驗。小朋友可以探索宇宙小知識，近距離觀賞全港歷來展出最大型太空隕石之一，兼親手觸摸小隕石。大家更可登陸星際站打卡。小朋友更可與爸媽一同DIY星球狀棒棒糖，設計閃爍松木星願座，並拼砌星空主題積木模型。主題活動更設「冬日創意市集」，可選購節慶禮物。



👇🏻閃爍星幻大冒險 連串互動體驗👇🏻

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冬日創意市集

冬日創意市集由香港基督少年軍協辦，免費入場。於12月24日至1月2日（逢星期六、日及公眾假期）舉行，包羅各式藝文精品、手工美食及生活用品等。

其他娛樂活動

活動期間，園內同時提供林林總總的遊樂體驗，包括分別騎著聖誕小鹿等萌趣動物電動車、刺激無窮的高卡車馳騁；挑戰「空中奇遇索道」及或「飛凡小機師訓練營」。遊覽全港首個大自然主題光影互動展館「夢想星球e-Planet」，穿梭森林、海洋、北極光等四季景色和未來城市；親自製作聖誕啤啤熊及其他造型的動物。 （部份活動另需收費/ 需使用遊戲券/ 需特定參加條件）

星幻主題節慶美饌

今個聖誕及新年期間，挪亞方舟度假酒店將推出星幻主題美饌，包括「閃爍星語海景下午茶」、「閃爍佳節樂饗自助餐」及「Chill饗海景燒烤盛薈」，可以一家大小共享美點。

挪亞方舟「閃爍星幻大冒險」



日期：2022年12月17日至2023年1月2日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：上午10時至下午6時

地點：香港新界馬灣珀欣路33號

入場費：凡進入挪亞方舟人士需繳付入場費，成人$198；小童及長者（特惠門票）$158，活動期間設有買2送1門票優惠。（其中兩位入場人士須購買成人正價門票，即可獲贈乙張成人或特惠門票。）

遊戲券：每購買兩張門票將獲贈10張遊戲券（總價值港幣100元），並可使用指定數量之遊戲券，以選擇參加上述部份活動。若入場人士所持之遊戲券不足以參加個別活動，可向活動場地之職員購買額外的遊戲券以補差額，遊戲券售價為港幣20元兩張。

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