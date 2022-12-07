聖誕親子好去處｜迪士尼朋友、貓奴打卡、浪費聖誕樹

今期再為大家推介聖誕親子好去處必去打卡位！聖誕節2022精彩活動及互動裝置甚多，這次向大家推介紅傳全球的卡通、動漫人物，好讓一家大細也玩得盡興。這次介紹的是將軍澳廣場 「聖誕將軍出菜！」、又一城 A Hearty Christmas、MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town」、皇室堡聖誕圍「奴」Meow!、LCX「POH & Pucky聖誕蜜蜜遊」。



MOKO新世紀廣場冬日盛大呈獻「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town」

今個冬日，香港迪士尼樂園全「萌」召集Duffy 與好友粉絲！Duffy與一眾好友，包括ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、'Olu Mel，以及充滿好奇心的新朋友小狐狸LinaBell，將以不同方式現身旺角MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town」主題活動，一同慶祝聖誕節！

MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town」

日期：2022年11月19日至2023年1月8日

時間：上午10時至下午10時

地點：MOKO MTR樓層中庭及L1樓層走廊(近MARK FAST)

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LCX「POH & Pucky聖誕蜜蜜遊」

今個聖誕，LCX誠邀精靈可愛的POH & Pucky首次以情侶檔擔任LCX歐陸聖誕小鎮的旅遊大使，為大家送上「蜜蜜遊」攻略指南，令你無須乘坐飛機遠赴國外亦能與親朋摯愛度過甜蜜滿分的聖誕節！由11月25日至2023年1月2日，換上聖誕裝束的POH & Pucky以情侶身份來到LCX親身帶領大家遊覽小鎮，登上聖誕鹿車，到訪小鎮郵局、酒吧和營地，讓大家能充份感受到他們兩人滿滿的甜蜜。而首度合辦展覽的玩具藝術家畢奇和Vin在現實生活中也是一對，在今次活動期間更會在小鎮玩具店旁舉行簽名會，各位旅客達到指定消費更有機會獲得簽名會籌號！你還可以參與明信片蓋章活動，小鎮上每個景點都設有鋼印印章，大家可到訪各個景點，在展覽限定的明信片上印上POH & Pucky的印章圖案，別具收藏價值，為聖誕留下難忘的回憶。

LCX【POH & Pucky聖誕蜜蜜遊】

開放日期： 2022年11月25日至2023年1月2日

開放時間： 上午10時至晚上10時

展覽地點： 尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

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皇室堡聖誕圍「奴」Meow!

喵星人來襲！今個聖誕，皇室堡於普天同慶的佳節特別邀請各位貓奴帶同心愛的主子，來到皇室堡打卡兼玩番轉，貓奴可以和主子一同在商場內的各種靚靚擺設下打卡。【皇室堡聖誕圍「奴」Meow!】由2022年12月3日至2023年1月2日，於皇室堡中庭位置設6大Meow Meow!打卡位，讓貓奴與主子同框齊齊打卡。此外，同場加設限定「貓貓紙箱市集」，多款貓貓產品供貓奴選購，更特設慈善義賣攤檔，售賣由劉鑾雄慈善基金信託人之董事陳凱韻女士親手鈎織的貓咪頸圈及精選貓咪主題精品，並會將收益撥捐香港群貓會，誠邀愛心滿載的貓奴一起支持。精彩活動豈止那麼少？貓奴必搶！「百變藝術貓造型月曆」及「專業貓咪攝影坊」，一眾愛貓人士絕對不容錯過。如果你是貓奴的攝影發燒友記得參加「皇室堡喵星人」Instagram攝影大賽，有機會贏取豐富獎品，享受聖誕圍「奴」之樂！

【皇室堡聖誕圍「奴」Meow!】開放詳情：

日期：2022年12月3日至2023年1月2日

時間：中午12時至晚上9時#

地點：皇室堡地下中庭

#實際活動時間或因配合其他活動而延遲，請留意場內告示或於地下顧客服務中心查詢

A Hearty Christmas @ Festival Walk

今個聖誕節，又一城隆重呈獻「A Hearty Christmas @ Festival Walk」活動，與你歡度愛心滿滿又溫暖的聖誕佳節。萬眾期待，全港室內最大、高70呎的巨型聖誕樹，於2022年11月29日至12月27日期間再次聳立又一城，絕對是全城最亮眼的聖誕打卡熱點。可以與聖誕老人合照，同時欣賞充滿聖誕歐陸氣氛的雜耍表演，與摯愛共度難忘的聖誕節！

將軍澳廣場 「聖誕將軍出菜！」

今個聖誕，南豐集團（下稱「南豐」）旗下將軍澳廣場一如既往，藉普世歡騰的節日響應並支持可持續發展的概念，同時推廣本地自然生態及保育文化。由2022年11月25日起至2023年1月1日，將軍澳廣場、南豐社區項目「世界之約」、聖雅各福群會陳庭驊基金會SOWGOOD!正向品格教育館與本地建築工作室Napp Studio & Architects 攜手合作，於聖誕節呈獻將軍澳廣場「聖誕將軍出菜！」，由以保護環境為己任的聖誕將軍為首，揮動以竹材升級再造而成的聖誕樹寶劍，召集家長與小朋友們一同於巨型版的「將軍出菜 品格桌遊」中邊玩邊學習傳統廿四節氣農業智慧。在推動可持續發展概念的同時，邀請大眾學習及順應大自然規律，建立永續冬日聖誕！

將軍澳廣場「聖誕將軍出菜！」

日期：2022年11月25日至2023年1月1日

時間：上午11時至晚上8時

地點：將軍澳廣場一樓中庭 （地址：將軍澳唐德街1號）

【01空間優惠價：One Piece海賊王《大海賊時代！亞洲巡迴展》 香港站（需2個工作天前預訂）】

東映破天荒授權，本地團隊全新設計逾１萬呎體驗展覽，重温One Piece海賊王超過20年經典場面 場內共有16大主題專區，神級還原頂峰戰爭及鬼之島大戰等經典篇章及場景，配合光影聲效提供嶄新體驗 設8大關卡供參與者暢玩AR+實體遊戲，累積懸賞分數贏取限量禮品。

One Piece海賊王《大海賊時代！亞洲巡迴展》將於2022年開始作亞洲巡迴展出，而香港更是亞洲首站，全港粉絲將可先睹為快，360度親身感受震撼而難忘的冒險體驗！展覽更榮獲日本東映動畫授權，由本地創作團隊全新打造，重溫充滿歡笑與冒險淚水交織的感動冒險。

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產品簡介:

日期：2022年12月3日至2023年2月5日

地址：九龍尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE國際廣場 4樓

票價:

入場門票 - 成人（一位）+ 小童（一位）: $393

入場門票 - 成人（兩位）: $465

入場門票 - 成人（兩位）+ 小童（一位）: $625

入場時間（入場後參觀時間無上限）：

10:30 - 11:00（只限星期六至日及公眾假期）

11:00 - 11:30（只限星期六至日及公眾假期）

11:30 - 12:00（只限星期六至日及公眾假期）

12:00 - 12:30（只限星期六至日及公眾假期）

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:00

19:00 - 19:30

19:30 - 20:00（只限星期五至日及公眾假期）

20:00 - 20:30（只限星期五至日及公眾假期）

20:30 - 21:00（只限星期五至日及公眾假期）

開放時間：

星期一至四 12:30 – 21:00（最後入場時間為 19:30）

星期五 12:30 – 22:00（最後入場時間為 20:30）

星期六至日及公眾假期 10:30 – 22:00（最後入場時間為 20:30）

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