抽濕｜怎讓浴室加快乾爽？網民力推「2法寶」　專家分享防霉關鍵

香港近日水氣偏多，各地陰雨綿綿，潮濕的天氣也容易讓家裏發霉，也會影響到身心健康。



有一名網民好奇說「請問浴室使用暖風機會不會更容易發霉，不知道實用性如何？」，釣出網民狂推「2神器」，真的比較實際有效。

比起暖風機，網民認為「這2種東西」更有助浴室保持乾爽：（按圖了解）

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網民在Facebook「買房知識家，A你的Q」發文問，「請問衛浴使用暖風機會不會更容易發霉，不知道實用性如何？」，結果有網民表示：

．「覺得暖風更容易發霉，我們都開涼風外加抽濕機，玻璃門用刮刀和布擦乾」

．「我覺得就像冷氣機的暖氣功能越吹越悶熱不舒服，空氣都充滿一種霉味」

．「暖風機是給怕冷的人」



最多網民推「電風扇」和「抽濕機」：

．「抽濕機比較實際」

．「我洗完澡都是用刮刀刮一下牆面跟地板，然後開電風扇跟天花板的排風扇、門、窗打開通風，大概半小時就可以全乾了」

．「我刮水加抽濕機效果不錯」

．「電扇最省」

．「有窗戶的廁所，下雨時要關起來濕氣才不會跑進來，平常就刮刀+電風扇或抽濕機」

．「洗完澡一定要刮水」



台灣長庚毒物實驗室兼任護理師譚敦慈也曾教導大家如何讓浴廁「告別濕氣、黴菌」：洗完澡後濕度及溫度都較高，是黴菌容易生長的環境，建議最後一個洗澡的使用者可以用冷水沖洗浴室牆壁及地板降溫，再用刮刀把水刮淨，接着開抽風機保持乾燥，如果沒有抽風機，建議一至二天使用一次抽濕機，也要注意把馬桶蓋蓋上，以免影響抽濕效果。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】