寒流｜哪種電器保暖效果最好？暖爐、電熱毯外 網民最推「這種」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
這幾天受到東北季風影響，又濕又冷，而今年入冬首波冷氣團也將在周末南下，氣溫都往下滑，就有網民在網上發文詢問大家「冷氣團來襲，會推哪個保暖電器？」，當中有許多人都力推一物品，「多冷都無感」。
事主表示因為冷氣團即將到來，他正考慮要買保暖電器放在家裏使用，但又不知道該怎麼選擇，於是提出幾個選項請網民們給予意見：
1. 電熱毯：不耗電、便宜，但要躲在毯子裏
2. 電熱扇：沒用過不知道如何
3. 電暖器：很耗電而且房間會變乾乾的，不過空氣溫暖能穿短袖
4. 其他
相關文章：家居降溫｜IKEA「這家具」竟是隔熱神器 網民稱有它就能冬暖夏涼
+3
網民們紛紛提供各種建議：
．「懷爐」
．「認真回你，聲X14吋鹵素電暖器」
．「有錢的話絕對是燒煤油的暖氣最舒服」
．「煤油暖爐，但現在煤油很貴」
．「持有電熱毯，滿不賴的」
．「烘被機便宜又好用」
．「電熱毯就好了，省電還不容易着火」
．「運動！省錢又健康」
．「藥燉排骨吃兩碗想要冷很難」
．「當然首推煤油爐，讚到不行」
．「除濕機就夠了」
其中有不少人都大推變頻冷暖氣機：
．「變頻冷暖氣機」
．「冷暖空調唯一解」
．「冷暖氣機，其他都垃圾」
．「空調開暖氣不就夠了，爲何還需要這些？」
．「換冷氣時選有冷暖的、省電的應該是最佳解」
．「住家裏的話變頻冷暖氣機絕對第一，住外面又想保暖首選則是煤油暖爐」
．「直接變頻冷暖，寒流多冷都無感」
【延伸閱讀，更多寒流下生活建議】
洗衫｜冬日天陰陰 衣物有異味？4招防潮抗菌 拱型晾衫法更快乾
+11
抽濕機｜開足24小時 家中濕氣仍重？搭配一電器同用 效果更顯著
+4
冷暖空調｜冬天暖氣開幾度最慳電舒適？內行人指這溫度夠暖不耗電冬天泡腳｜溫度、時間、水量有學問 加鹽、醋添效果 3種人不宜電費貴｜6種電器不知不覺食電 加熱／保溫產品嘥電 兩方法解決冷氣機溫度設定比室溫高會否「變暖氣」？電力公司解謎＋慳電貼士
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】