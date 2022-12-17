寒流｜哪種電器保暖效果最好？暖爐、電熱毯外　網民最推「這種」

這幾天受到東北季風影響，又濕又冷，而今年入冬首波冷氣團也將在周末南下，氣溫都往下滑，就有網民在網上發文詢問大家「冷氣團來襲，會推哪個保暖電器？」，當中有許多人都力推一物品，「多冷都無感」。



事主表示因為冷氣團即將到來，他正考慮要買保暖電器放在家裏使用，但又不知道該怎麼選擇，於是提出幾個選項請網民們給予意見：

1. 電熱毯：不耗電、便宜，但要躲在毯子裏



2. 電熱扇：沒用過不知道如何



3. 電暖器：很耗電而且房間會變乾乾的，不過空氣溫暖能穿短袖



4. 其他



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網民們紛紛提供各種建議：

．「懷爐」

．「認真回你，聲X14吋鹵素電暖器」

．「有錢的話絕對是燒煤油的暖氣最舒服」

．「煤油暖爐，但現在煤油很貴」

．「持有電熱毯，滿不賴的」

．「烘被機便宜又好用」

．「電熱毯就好了，省電還不容易着火」

．「運動！省錢又健康」

．「藥燉排骨吃兩碗想要冷很難」

．「當然首推煤油爐，讚到不行」

．「除濕機就夠了」



其中有不少人都大推變頻冷暖氣機：

．「變頻冷暖氣機」

．「冷暖空調唯一解」

．「冷暖氣機，其他都垃圾」

．「空調開暖氣不就夠了，爲何還需要這些？」

．「換冷氣時選有冷暖的、省電的應該是最佳解」

．「住家裏的話變頻冷暖氣機絕對第一，住外面又想保暖首選則是煤油暖爐」

．「直接變頻冷暖，寒流多冷都無感」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】