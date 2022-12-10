冬天泡腳｜溫度、時間、水量有學問　加鹽、醋添效果　3種人不宜

冬天泡腳常被認為好處多多，從中醫觀點，泡腳好處有哪些？一般常說，腳是人體的第二個心臟。中醫的觀點認為，因為腳底是各個經絡匯集的地方，是許多內臟、器官的反射區，也遍佈眾多的穴道，對於身體循環有着舉足輕重的地位，也因此，不少人會透過泡腳來調養生息。



泡腳的好處，最主要是改善血液循環，幫助靜脈回流。同時也透過水的溫度、浮力，以及額外添加的泡腳藥材，來刺激穴位和各器官的反射區，幫助新陳代謝和舒緩緊張、疲勞。

冬日泡腳很舒服，不過當中也有不少學問：（按圖了解）

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泡腳的功效包含以下幾項：

1. 改善失眠：放鬆中樞神經。

2. 增強免疫力：提升陽氣，有助免疫力。

3. 增進心血管功能：促進靜脈血液回流，降低心臟負擔。

4. 改善關節問題：活血化瘀，對於改善關節疼痛有幫助。

5. 改善經痛：改善體質虛寒引起的經痛。



泡腳的水溫要多熱？

泡腳水的溫度要維持恰到好處，才能夠有良好的效果，太冷無法促進循環；太熱又會又會破壞皮膚角質層，也可能因為血液大量下流，而使腦部缺氧造成頭暈。一般來說，泡腳水溫大約維持略高於體溫的溫度即可，38~40度是最佳的溫度。

甚麼時間泡腳比較好？

泡腳最好的時機是在晚上，有助於緩解一天的疲勞，放鬆中樞神經、幫助睡眠。如果是在早上泡腳，容易讓人昏昏欲睡，無法開啟一日的工作。另外，也建議要泡腳，至少在吃飽飯1~2小時後，避免影響消化，且每次泡腳不超過20分鐘。

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泡腳的水位要蓋過哪裏？

在準備泡腳水時，最好讓水位可以高於腳踝四指寬的高度，略略淹過小腿脛骨後面凹陷處的三陰交穴。因為三陰交穴可以疏通肝、脾、腎三條經絡氣血，有活血的功效。如果家中的泡腳桶夠深，更可以泡到膝蓋下方四指寬的足三里穴，可以改善消化系統，調節免疫力。

泡腳後要做甚麼？

泡完腳後，最好能夠拿毛巾擦乾雙腳，再穿上保暖的襪子，來維持腳部的溫度，達到養陽氣的效果，並且適量喝水，補充隨着排汗散失的水分。另外，也可以準備少許溫熱的湯品、牛奶、熱粥或紅酒，在泡完腳之後食用，用來溫胃。

泡腳加甚麼？日常材料就能夠達成療效

雖然單純以熱水泡腳就可以達到養生的效果，不過如果想要事半功倍，可以試着在水中加入其他材料;進入冬季，天冷讓人的血液循環會更差一點，末梢循環較差的民眾，如常手腳冰冷、小腿容易水腫等，推薦可以自己在家泡腳，買一些生薑，不削皮切幾片，放入水中，水滾後先煮15分鐘，再加入泡腳桶的溫水裏，泡約20－30分鐘，可以有改善循環跟消水腫的功效，另搭配按摩陰陵泉穴效果更佳；如果四肢冰冷情況較為嚴重的人，則建議可以加一些老薑及艾葉。

1. 食鹽

食鹽被認為可以消炎殺菌，泡腳可以去除腳氣，防止搔癢。

2. 醋

醋在中醫理論當中，具有消水腫的功效、散水氣的功效。

3. 生薑

生薑被認為有逼出體內寒氣的功效，加入泡腳水當中，可以促進血液循環。

4. 艾草

艾草同樣是袪濕寒的功效，幫助身體行氣活血。

5. 花椒

花椒可以除濕、除燥，溫熱脾胃、補足陽氣。

哪些人不適合泡腳？

雖然泡腳好處多多，但並不是所有人都適合泡腳，如果出現以下的狀況，泡腳行程可能要暫停或多留意泡腳狀況：

1.腳部如果有出現傷口或出血不宜泡腳，避免感染。

2.腳部如果有扭傷、拉傷等急性發炎的症狀，也不宜泡腳，應先以冰敷處置。

3.糖尿病、末梢血液、神經疾病患者，因為常有末梢感覺不靈敏或異常的狀況，容易造成灼傷。如果真的要泡腳，最好時時留意皮膚狀況，並且注意水溫及時間。



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