冬天保暖｜3種食物助改善手腳冰冷！養成這一習慣冬天暖身好入眠

「你的手怎麼那麼冰？」不少人冬天有手腳冰冷的困擾，不僅怎麼穿都不會暖，還會影響入眠。



造成手腳冰冷原因除了體質虛寒，血液循環差、營養不均衡及運動不足也會，讓我們從吃改善，養出「暖爐」體質，幫身體祛寒。

▼體寒分成三等級（點擊下圖看清！👇👇👇）

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多吃3食物養出 「暖爐」體質

1. 薑

生薑含有薑辣素（Gingerol）及薑烯酚（Shogaol）兩種成分，而辛辣口感是來自薑辣素，老薑及乾薑所含的薑辣素更高，能促進血液循環及改善手腳冰冷。薑烯酚則是藉由促進體內脂肪及醣類燃燒來提高體溫，因此一篇刊登於《Foods.》提到每天服用2克生薑能抑制脂肪生成及幫助脂肪分解。

吃薑想要達到最好的功效必須加熱吃，薑辣素經過加熱或乾燥後會轉為薑烯酚，不過若正在發燒、重感冒、喉嚨痛或是腸胃較虛弱者，暫時先避開。

2. 羊肉

羊肉的熱量低，脂肪及膽固醇都比豬肉及牛肉少，含有蛋白質、維他命B1、維他命B2、維他命E、鐵、鈣，能夠促進血液循環，禦寒暖身的作用，為冬季的驅寒食物。《本草綱目》記載，「羊肉能暖中補虛，補中益氣，開胃健身，益腎氣，養膽明目，治虛勞寒冷，五勞七傷之效。」

烹調食用可搭配老薑、麻油、中藥材或是炒深綠色蔬菜，如通菜炒羊肉、羊肉爐、清燉羊肉湯等，減少過度沾醬，用蔥蒜或蘿蔔泥，不僅去腥味，更可提升甜味。

3. 桂圓

龍眼又稱為桂圓，含鐵、鉀、鋅、葡萄糖、蛋白質及多種維他命，經過窯烤烘乾或汆燙日曬，製成龍眼乾，具有補血、益脾、開胃效果，常用於生理期、產後調理、活絡氣血及改善手腳冰冷。

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冬季來杯桂圓紅棗茶暖心助眠

食材：取桂圓肉約拇指大小量、紅棗5顆、枸杞5克（約小匙）

做法：

1. 食材洗淨，紅棗剪開（撕開）

2. 保溫杯中加入300毫升的水，將食材皆放入，悶10分鐘後即可飲用。也可加入少許薑片，促進血液循環，加速體溫上升。



但桂圓、紅棗及枸杞皆屬於水果，尤其桂圓甜度及熱量高，因此糖尿病患者及體重控制者須酌量食用。每個人體質不大相同，食用前最好先諮詢醫師或營養師建議。

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生薑泡腳，有益氣血順暢

泡澡不見得人人方便，泡腳可就容易許多。我（台灣馬鳳吟營養師）在講座中曾分享，冬天要好入眠，可以用薑片泡腳，手腳暖了好入眠。水溫約40~50度，不宜過熱避免燙傷，加入生薑片約5~8片，泡約15分鐘左右，可袪風散寒除濕、發汗。

有高血壓、心血管疾病或糖尿病泡腳時間以10分鐘為佳，但有嚴重心血管疾病者及有傷口者不宜。

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營養師小叮嚀

辦公室上班族長期久坐，加上少運動，氣血循環會比較差，除了靠飲食改善養出暖爐體質，也可做柔軟運動幫助氣血循環。唯有改善體質才是長久之計，千萬別依賴酒精取暖，以免傷身。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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