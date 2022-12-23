精明師奶｜洗頭水、沐浴露買補充裝沒更慳錢？網民嘆有2大缺點！

沐浴露、洗衣液用完了，買補充裝倒入空，真的比較環保、省錢嗎？



近日就有一名網民在PTT板上發文詢問，「以省錢的角度 要買補充包嗎？」，帖文一出，吸引大批網民留言，而結果也出乎意料，多數人都點出一現象，讓他們寧願買樽裝或罐裝的。

沐浴露、洗頭水的補充裝隨時比樽裝的更貴，哪還有甚麼賣點？（按圖了解）

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洗頭水、沐浴露買罐裝、補充包哪個省錢？網民答案出乎意料

一名網民在PTT發文詢問，市售的補充包雖然便宜，但換裝的時候會有損耗，很多殘留在補充包倒不出來的，且要花時間慢慢倒、整理，「這樣不知道是否真的有省到錢？」

帖文曝光後，許多網民紛紛留言表示，補充裝其實既不環保也不省錢：

．「補充包有時候還比罐裝貴」

．「補充包不能回收，單價又貴」

．「你真的有比過價嗎？補充包沒有比較便宜」

．「罐子可以回收比較環保，充包不行」

．「補充包容量比較少」

．「總而言之就是計數機算一下吧」

．「記得要單每單位價格，廠商早就不是紙做的，現在很多大包裝都比小包裝還來得貴」



其中，多數網民都認為，只要在買的時候換算一下就能知道補充包、罐裝哪個便宜，不過，有另外一個常見的現象，引起不少人的討論：

．「罐裝特價時，有時換算還比補充包便宜」

．「常常遇到詭異的事，罐裝有優惠，補充包沒有」

．「補充包沒比較便宜」

．「如果罐裝跟補充同時特價，一定是補充比較便宜，只是罐裝較常特價，才會有補充比正裝還貴的狀況發生」



也有網民出自其他的原因買罐裝：

．「放在浴室例如洗頭水還是沐浴露我會買新的，用久了瓶子發霉很噁勳（噁心）」

．「我打翻過一次（補充裝），再也不買，浪費的比原來還多」



而傾向買補充裝的網民則表示：

．「補充裝也有便宜的，要比較過再買」

．「我買補充裝是為了省空間，不是省錢」

．「我很討厭處理瓶瓶罐罐，最喜歡能壓扁的，像燕麥片我也是買補充裝，雖然鐵罐裝品質更好，但處理空罐讓我頭痛」

．「很多補充包比較便宜啊！我會倒到罐子裏，然後殘餘的加一點點水可以再洗好幾次」

．「補充裝倒到最後我會拿尺之類的東西，平放後刮一刮，把剩餘的推到開口再擠出來，補充裝裏只會殘留一點點點而已」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗髮精、沐浴乳買補充包其實沒有更省錢！過來人曝2大缺點，沒比較環保還更虧】