回收紙包飲品盒製作環保物料　為劏房戶、基層家庭製作摺疊桌椅

對於小朋友來說，環保就是將可回收物品放入三色回收箱，當中有很多比較難處理的物品無法投入三色回收箱，例如雜誌紙、紙包飲品等等。雜誌紙尚可以除去含有塑膠成分的頁面才回收，那麼紙包飲品又應該如何避免送入堆填區的命運？有機構就專門接收紙包飲品，並將其製作為抹手紙、彩樂版等。

（攝影：梁鵬威、龔嘉盛）



很多學校都會教導小朋友環保的知識，「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」標語耳熟能詳，但「藍廢紙」中的廢紙種類非常有限，其中紙包飲品盒就不包括在內。有調查顯示，近八成受訪者從沒回收紙包飲品盒，兩成人將之回收於傳統三色回收桶内，只有近一成人將其投入於紙包飲品盒專屬回收機。其實紙包飲品盒在2019年開始可以回收，專門收紙盒的地點至今已經有超過300個，包括「綠在區區」的回收點。

「Mil Mil喵坊」聯合創辦人及執行董事葉文琪向記者分享指，以往會在學校進行紙包飲品盒回收，但受到疫情影響，收到的飲品盒數量大大減少，2019年香港紙包飲品盒每年棄置量高達27,000公噸，但Mil Mill喵坊表示它們每天可處理高達50噸紙包飲品盒，但現在每天回收量只得3噸。「以往我哋係學校做回收，主要係想小朋友有回收嘅習慣，好多時候佢哋會感染埋屋企人，成家人一齊有回收習慣。」

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因此「Mil Mil喵坊」與荃新天地舉辦的「Go Green ! 環保救地球」合作，推出「紙包飲品盒回收計劃」，每個回收可達$0.1八達通回贈，望藉此提升市民對紙包飲品盒的回收意識。「回收其實唔容易，因為好多紙都含有膠或鋁箔，出面三色回收箱好多都唔收，我哋就會將呢啲三色回收箱唔收嘅紙品收返嚟，用粉碎分離機，將紙及鋁箔分離，製成紙漿在製作抹手紙、彩樂版等。」葉文琪認為，要有效「環保」，除了在教育上再加把勁外，亦應該實施生產者責任制及垃圾收費，從源頭上減廢。

「Mil Mil喵坊」與荃新天地舉辦的「Go Green ! 環保救地球」合作，推出「紙包飲品盒回收計劃」，每個回收可達$0.1八達通回贈，望藉此提升市民對紙包飲品盒的回收意識。（荃新天地圖片）

為劏房家庭

荃新天地亦舉辦綠色生活市集，特別邀請專業建築設計事務所「東西建築」，根據狹窄居住環境設計市集所使用、方便摺疊的桌椅，並以環保物料製作而成。活動結束後，將透過非牟利機構香港社區網絡轉贈予區內劏房戶、低收入家庭及少數族裔，為桌椅帶來「第二次生命」。

建築師Kenrick 及 Magic向記者展示多功能桌椅，「枱同櫈可以旋轉，變成一塊板。劏房家庭就可以善用空間，小朋友可以喺枱櫈度做功課、食飯。」，而桌椅使用棕櫚板作為物料「我哋測試過好多材質，最後選用棕櫚板。因為「棕櫚板比起傳統木製或膠傢俬甲醛含量少啲，而且強度夠硬，亦有防火、無毒、耐用、防潮、防損耗等等好處。日日用可以用到3年左右。」