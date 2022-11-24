世界盃2022｜淺野拓磨成日本功臣！窮養中長大　名字獲媽媽寄厚望

2022世界盃，原本被認為是0%勝率的日本隊竟然擊敗德國，以2:1獲勝。而關鍵球員，就是卡車司機之子淺野拓磨（Takuma Asano）！



2022世界盃11月23日對德一役，原本日本整場被壓着打，氣勢居下風，但在第75分鐘發動攻勢，堂安律補射破網，將比數追上。

第83分鐘利用德國失誤的空檔，淺野拓磨抽射破門，日本以2比1演出超狂逆轉勝！而28歲的日本球員淺野拓磨，也成為關鍵贏球功臣。

即睇更多淺野拓磨在「德日大戰」中的英姿：（按圖了解）

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卡車司機之子，輸在起跑線的家庭

淺野拓磨的父親淺野智之是一名卡車司機，媽媽是家庭主婦。很特別的是，淺野拓磨竟然有7個兄弟姐妹，而淺野在家中的排行老三。

家中六子一女，男孩這麼多的家庭，當然會一起找事做。而足球就是他們最喜歡的活動。但也因為兄弟多，爸爸的收入又不高，所以淺野拓磨小時候過得並不充裕，就算是參加校隊，對家裏也是一筆沉重的負擔。

成為足球選手，是為了幫助家中經濟

淺野拓磨曾經差點放棄足球，因為家中清苦的他，任何興趣都是一種奢侈！不過他的國中足球教練挖掘拓磨的才能，說服他和他的爸媽：成為頂尖足球員，就能夠幫助家中經濟。他必須成為頂尖足球員！

母親改名，要他開拓、磨練自己

而淺野拓磨的名字也是來自母親的改名，其中埋藏着母親的祝福和期許。她希望他可以靠自己開「拓」未來，「磨」練自己，在足球這條路上向前邁進。

拓磨曾經在記者會中表示：「家裏的兄弟眾多，在貧苦的生活中，父母支持自己可以繼續踢足球，很感謝他們。成為職業選手，是向他們第一次報恩，之後也會繼續努力，報答父母了。」

右膝韌帶受傷，仍對贏球信心滿滿

而媽媽的期許果真應允，淺野拓磨真的是個永不放棄的孩子！

因為右膝韌帶傷勢，淺野一直處於養傷階段，但他仍入選了本屆世界盃，因此還遭到外界不少的質疑。不過淺野的心智鍛鍊地非常堅強，他說：「我盡自己最大的努力訓練，剩下的事情就交給總教練決定。」

不但不因此自輕，淺野還信心滿滿！目前在德國德甲波琴效力的他，深諳德國球風與球員狀況。儘管《日刊體育》指出，日本隊贏球機率是「0％」，面對這樣死亡之組的說法，他仍然自信地說：「我認為我們能夠奪冠。」

他認為自己的傷勢已經沒有問題，且認為只要按照設定的目標前進，就有可能開「拓」未來：「我給自己設定的目標是每場都能進球，我認為能踢進八強，甚至我真的覺得能在世界杯奪冠。這不是場面話，是我發自內心的想法。」

面對從小在清寒中仍支持他興趣的父母，還有面對力排質疑聲浪、信任他的教練，淺野的這一腳，就是最好的回報了！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2022世界盃日本逆轉勝德國！關鍵一腳：淺野拓磨來自「輸在起跑線」的家庭，母親改名叫他永不放棄！】