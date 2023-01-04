教養｜孩子在外尖叫、哭鬧被罵：識生唔識教！家長、旁人應這樣做

沒有人會故意帶小孩出門惹大家生氣。如果小孩的尖叫、吵鬧已經打擾到你，與其在背後嫌棄他們不會教，如果能主動上前問有沒有需要幫忙的地方，父母可能會更感謝你！



教養從來不是件容易的事。尤其是小孩有時候不受控，在外面尖叫、吵鬧的時候，外人不耐煩的目光更是讓爸媽壓力大增。這時候他們的心裡可能就會出現「會生不會教」、「小孩沒家教」、「爸媽都不管的嗎？」、「管不好還帶出門？」這種念頭，更極端一點的還會出餿主意：「不乖就打、打到他怕啊，有什麼好教不會的？」但教養真的有那麼容易嗎？

什麼樣的父母會被評論「不會教」？

帶小孩出去，最基本的訴求就是不要影響到他人，如果不停哭鬧、亂扔玩具、食物……都是侵犯到他人空間、感官等行為。如果這時候大人無所作為，放任孩子這麼沒禮貌，這時候就會被大家評論「不會教」、「沒在教」。當然，公共空間屬於大家的，沒有人想要自己開開心心出來玩，卻平白無故忍受你家小孩的打擾！

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請給帶小孩出門的父母，多一點包容

誰都不喜歡被批評，尤其是平常已經很努力在教小孩的爸媽……但相信大家都能同意被評論「不會教的父母」前提是看到小孩已經干擾大家了卻仍無作為。但如果，你有看到父母已經很努力安撫了，孩子卻仍在哭的父母，請大家還是給父母孩子們多一點的包容力啊～

還沒小孩時都不知道，但有小孩後才真正明白孩子不好教，他們也是獨立的個體，有自己的想法，有時大腦、四肢更像是毫不相關的器官，想的跟做的不一樣（想著要好好吃飯、卻不自覺開始玩食物、踢椅子……）；有時候外人看到的當下，也許是小孩不舒服、肚子餓了或是想睡覺，大人無法立即滿足需求的時候；又或是大人自己剛好被吵得火也很大，正在一旁冷靜放鬆；也有的狀況是小孩有身心障礙，更是無法控制。

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教養不是暴打一頓、關在家裡就能解決的事

即便是大人已經很努力安撫了，有些人還是把教養看得很簡單，覺得孩子不聽，那就打，或是乾脆不要帶出門干擾人。「講不聽就打」這樣的思維代表你把小孩想得比動物還不如……對待寵物我們都不會如此苛刻了，何況是自己懷胎10個月出生的小孩，用暴力也不是解決孩子情緒問題的好方法，過去也跟大家討論過很多次「體罰、打罵式」教育的缺點。

小孩不聽話，也不是「關在家裡管教，等到他能聽得懂人話再帶出門」就能解決。當然，有自覺的父母不會特地帶小孩到高級餐廳、安靜的咖啡廳或圖書館自己找罪受，但我們常跟父母講偶爾也要放鬆，所以爸媽難免會外出吃飯、帶小孩出去走走，不得不搭乘大眾運輸（家裡沒車）或是去餐廳（天天在家煮，是要逼死爸媽？也不是每個地方都有親子餐廳）……身而為人，包含父母都應該有四處活動的自由跟權利，沒有父母能預料到孩子會突然有狀況、心情不佳。如果小孩有不恰當的言行，請先別急著批判，而是請工作人員協助爸爸媽媽，看有沒有需要幫忙的地方。

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最後的最後，妞編輯還是回歸一句：「請給帶小孩出門的家庭，多一點包容、同理跟幫助」，有自覺的父母是不會故意帶小孩出門惹大家生氣，沒有人喜歡被厭惡的看著。所以如果你已經看到爸爸媽媽已經滿臉疲憊、無奈，但小孩仍不受控的話可以主動伸出援手幫忙，但不用說出「你不會教」、「為什麼不打」、「你怎麼還敢帶出門」這種完全否定爸媽努力的話。

網友分享：

「我覺得是沒有經歷過所以不懂，以前沒生的時候我內心也會這樣想QQ」

「我兒子目前1歲9個月，近期也是來到開心叫不開心也叫的階段。很多時侯情緒崩潰搭上尖叫都來的讓人措手不及，聽著他尖叫大哭崩潰時一一詢問可能我遺漏的事蹟。

孩子不會無緣無故大叫大哭崩潰，一定有他在意的點或是想表達的事，但他還無法完整表達只會使用這樣的方式。

出去吃飯的時侯曾經有過旁人給我臉色，不過我都厚臉皮的用自己的方式安撫孩子給予他安全感 （內心想著怕吵你也不要出門吃飯啊）。畢竟每個孩子獨一無二，只有爸爸媽媽自己才知道怎麼教自己的孩子，以及他們最需要什麼、最喜歡被什麼方式安撫。」

「其實不喜歡小孩的人很多，可能只要有小孩的聲音就很討厭的也很多，但也不可能完全避開那種人，他們都會放大檢視爸爸媽媽們。如果小孩在公共場所失控，只能帶離現場、再好好溝通了」

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「要看情況判斷該不該體罰， 但他們的口氣就好像『只要棍子拿出來，就一切問題都沒了』、『你就是不打給他怕他才會xxoo』。如果養小孩有那麼簡單就好了～」

「安撫不了會帶離開當下環境、去廁所讓小孩叫到高興再回來吃飯也可以。安撫不了也有太多其他方式可是嘗試，餐廳其他客人也需要被尊重啊！」

「其實這要看家長的態度。當然會遇到很認真的家長極力安撫或用自己的方式教小孩～但是就是常常看到恐龍家長從頭到尾不聽、不看、不聞才讓人無法接受。所以家長態度很重要～」

「如果爸媽有在盡力了，大部分的人應該還是會給予同理心吧！若是放任不管的話哪個人受得了？」

「我覺得會生不會教的，通常都是「放任」小孩子在外吼叫哭鬧，吵到別人用餐心情的…...」

「沒有人天生就會當父母，但在外規矩的確在家裡要教好。」

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