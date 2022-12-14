外傭姐姐6年未回鄉 僱主自費花1.7萬接其子女到埗齊過聖誕
撰文：阿言
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近日不少地方都陸續放寬防疫措施，身處海外人士得以回鄉探望家人。據新加坡傳媒報道，一名外傭姐姐因疫情關係，已有6年沒有回鄉探親。日前防疫措施放寬，僱主原本計劃讓外傭姐姐回鄉與家人共度佳節，可惜因事未能按原計劃實行。僱主為了讓姐姐與家人團聚，便自費3,000 新加坡幣（約港幣1.7萬元），接姐姐的子女到新加坡一起渡過聖誕。
新加坡一名43歲僱主梁先生是蛋糕店老闆，與太太育有3名兒子，聘請了一名外傭姐姐打理家務。因疫情關係，外傭姐姐近6年都沒有回鄉探親。近日疫情措施放寬，梁先生與太太計劃讓姐姐回鄉探親1個月。
回鄉計劃落空 自費1.7萬港元讓姐姐與家人團聚
可是，梁先生其中一名兒子突然收到通知要到瑞士參加訓練，需要媽媽陪同前往。梁先生工作忙碌，難以一人照顧2名兒子，所以姐姐回鄉計劃只能取消。看到外傭姐姐難掩失望的表情，梁先生也十分難過。他明白聖誕節和新年對外傭姐姐來說是十分重要的節日，便決定自費3,000 新加坡幣（約港幣1.7萬元），把姐姐的子女接到新加坡，讓他們可以團聚之餘，姐姐也能照顧2名兒子。
梁先生陪同接機 相擁畫面感人
日前梁先生與姐姐一起前往接機，姐姐與子女相見一刻即緊緊相擁，表達思念之情。梁先生看到此感人場面，便覺得花1.7萬港幣也是值得的。梁先生計劃與外傭一家一起參觀新加坡名勝，希望能為他們創造美好的回憶。
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