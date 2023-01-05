湯水食譜｜藥膳雞腳湯行氣活血、暖身滋補 改善手腳冰冷疲累氣虛

今天（5日）為廿四節氣中的「小寒」，雖然氣溫未見非常寒冷，但冬季總覺長期手腳冰冷和容易疲累。有Facebook專頁版主分享藥膳雞腳湯的食譜 ，包含多種藥材，絕對有助冬天暖身滋補。

（資料及圖片獲「廚娘的365日」授權轉載）



藥膳雞腳湯成本不需100元 藥材精華滋補特別適合女士

Facebook專頁「廚娘的365日」的版主廚娘熱愛下廚，喜歡在網上平台分享烹飪心得。不少女士容易感手腳冰冷和容易覺累，廚娘今次分享的藥膳雞腳湯可助行氣活血，改善疲累氣虛和血氣不足的問題，特別適合女士飲用。藥膳雞腳湯材料成本不需100元就能做出一家大小的分量。雞腳充滿膠原蛋白，加上吸收了黨參、北芪、當歸和紅棗等藥材的精華，絕對是「暖笠笠」的滋補冬日湯水。

（圖片來源：廚娘的365日 Facebook）

藥膳雞腳湯 (18隻）

材料：

雞腳 2磅

黨參 1兩 （約38克）

北芪 1兩（約38克）

當歸 1.5兩（約57克）

紅棗 80克

杞子 40克

清水 2500毫升

薑 3片

鹽 1-2茶匙

用具及器材：

不銹鋼煲 1個

湯煲 1個

玻璃容器 1個

👇👇👇按圖即睇做法👇👇👇

+ 4

做法：

1. 將紅棗開邊去核，洗乾淨備用。

2. 將黨參和北芪剪成一段段，連同當歸清洗乾淨。

3. 將雞腳剪去指甲，清洗乾淨。

4. 凍水落雞腳，加入薑片，用中細火飛水5分鐘，以去除雪味和血水，然後瀝乾水份備用。

5. 將2500毫升的清水煮滾，加入洗乾淨的藥材，蓋上煲蓋，用中細火煮45分鐘。

6. 45分鐘後，才加入雞腳和清洗乾淨的杞子。

7. 蓋上煲蓋，繼續用中細火煮30分鐘。即成。

《 本文獲「廚娘的365日」授權轉載》