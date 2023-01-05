湯水食譜｜藥膳雞腳湯行氣活血、暖身滋補 改善手腳冰冷疲累氣虛
撰文：小山
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今天（5日）為廿四節氣中的「小寒」，雖然氣溫未見非常寒冷，但冬季總覺長期手腳冰冷和容易疲累。有Facebook專頁版主分享藥膳雞腳湯的食譜 ，包含多種藥材，絕對有助冬天暖身滋補。
（資料及圖片獲「廚娘的365日」授權轉載）
藥膳雞腳湯成本不需100元 藥材精華滋補特別適合女士
Facebook專頁「廚娘的365日」的版主廚娘熱愛下廚，喜歡在網上平台分享烹飪心得。不少女士容易感手腳冰冷和容易覺累，廚娘今次分享的藥膳雞腳湯可助行氣活血，改善疲累氣虛和血氣不足的問題，特別適合女士飲用。藥膳雞腳湯材料成本不需100元就能做出一家大小的分量。雞腳充滿膠原蛋白，加上吸收了黨參、北芪、當歸和紅棗等藥材的精華，絕對是「暖笠笠」的滋補冬日湯水。
藥膳雞腳湯 (18隻）
材料：
雞腳 2磅
黨參 1兩 （約38克）
北芪 1兩（約38克）
當歸 1.5兩（約57克）
紅棗 80克
杞子 40克
清水 2500毫升
薑 3片
鹽 1-2茶匙
用具及器材：
不銹鋼煲 1個
湯煲 1個
玻璃容器 1個
👇👇👇按圖即睇做法👇👇👇
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做法：
1. 將紅棗開邊去核，洗乾淨備用。
2. 將黨參和北芪剪成一段段，連同當歸清洗乾淨。
3. 將雞腳剪去指甲，清洗乾淨。
4. 凍水落雞腳，加入薑片，用中細火飛水5分鐘，以去除雪味和血水，然後瀝乾水份備用。
5. 將2500毫升的清水煮滾，加入洗乾淨的藥材，蓋上煲蓋，用中細火煮45分鐘。
6. 45分鐘後，才加入雞腳和清洗乾淨的杞子。
7. 蓋上煲蓋，繼續用中細火煮30分鐘。即成。
《 本文獲「廚娘的365日」授權轉載》