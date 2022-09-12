新冠肺炎｜確診及康復者湯水食譜 化痰、消肺熱、潤肺

新冠肺炎影響之下，本港現時多人確診，最近確診個案人數高達萬多人。而確診肺炎，大多都影響上呼吸道的健康，不少人會氣促、多痰、咳嗽。這些徵狀需要從食療方面著手，多潤肺、補肺、潤喉、清肺熱，才可以更快復原。



本專頁早前訪問許懿清註冊中醫師，她共建議三款化痰食療，好讓大家快些復原。而這些湯水食譜適合新冠肺炎確診、康復中的人士飲用，傷風感冒人士同樣適合。

1. 川貝百合湯 1 人量（適合熱咳）



材料：川貝2錢、百合3錢、水1000毫升、冰糖少許

煮法：全部材料(糖除外)洗淨，加水以大火煮滾後改交火煮40分鐘，加糖煮至糖溶即成。

功效：川貝有助清肺熱，針對熱咳及肺熱的人士；百合性質平和，有助潤肺。

適合對象：適合熱咳、痰多、痰色黃、痰稠者飲用，痰白且稀者不宜。

每周1至2次。

川貝百合湯（圖片由許懿清註冊中醫師提供）

2. 桑葉桔梗菊花茶 1 人量（不適合寒咳人士）



材料：冬桑葉3錢、桔梗3錢、菊花2錢、水1000毫升

煮法：全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改文火煮45分鐘即成。

功效：冬桑葉有助清肺、治療咽喉發炎及發乾也有幫助；菊花有助清熱、清肺。

適合對象：適合痰多、痰色不黃但也不是透明、痰稍為黏稠、較難咯痰者飲用；痰稀如水且帶泡者不宜。

每周1至2次。

桑葉桔梗菊花茶（圖片由許懿清註冊中醫師提供）

3. 陳皮紫蘇葉紫苑茶 1 人量（不適合熱咳人士）



材料：陳皮1錢，紫蘇葉2錢、紫苑3錢，水1000毫升

煮法：全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改文火煮45分鐘即成。

功效：溫肺化痰、潤肺、清肺。

適合對象：適合寒咳，非熱咳人士、痰多、痰色白或呈透明狀、痰稀量多者飲用，痰黃而稠者不宜。



每周1至2次。

陳皮紫蘇葉紫苑茶（圖片由許懿清註冊中醫師提供）

本文資料及圖片由許懿清博士（註冊中醫師）提供



FB 專頁：許懿清中醫師

許懿清博士 註冊中醫師

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