夫妻｜兩公婆鬧交後　老婆特製便當報復　老公一開不知嬲還是笑好

夫妻之間相處，難免會碰到有所衝突的時候，而另一半會如何表達自己的不滿，也有各式各樣不同的方式。



近來有位日本網友，就在和妻子吵架之後，發現對方創意十足的抗議行為。

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根據日本媒體《grape》報道，日本twitter網友「musubito3」分享一張照片，畫面中有個空空如也的便當盒，裏頭除了一雙筷子之外，就沒有其他東西了。不過旁邊的筷子盒裏，反倒裝着白飯、芝麻和酸梅，好像筷子盒才是便當本身一樣。

原來這是因為musubito3前一天和妻子吵架，隔天中午準備要享用便當時，才發現老婆給他的「驚喜」。而老婆把白飯全塞進筷子盒的這般創意，也引起許多網友的迴響。

不少網友就紛紛表示：

．「這太新穎了」

．「雖然不太好意思，不過你老婆的品味真好」

．「笑到不行」

．「真是位好老婆」

．「光想像怎麼吃的畫面就笑了」

．「還真的有人這樣做了」

．「有筷子，還有芝麻跟酸梅配白飯，真是不錯的老婆」

．「其實做成這樣挺花時間的」

．「我以前是收到包七味辣粉的飯糰」



也有網民勸他：

．「該去和好囉」

．「回家前記得買個甜點啊」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】