夫妻｜兩公婆鬧交後 老婆特製便當報復 老公一開不知嬲還是笑好
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
夫妻之間相處，難免會碰到有所衝突的時候，而另一半會如何表達自己的不滿，也有各式各樣不同的方式。
近來有位日本網友，就在和妻子吵架之後，發現對方創意十足的抗議行為。
+4
根據日本媒體《grape》報道，日本twitter網友「musubito3」分享一張照片，畫面中有個空空如也的便當盒，裏頭除了一雙筷子之外，就沒有其他東西了。不過旁邊的筷子盒裏，反倒裝着白飯、芝麻和酸梅，好像筷子盒才是便當本身一樣。
原來這是因為musubito3前一天和妻子吵架，隔天中午準備要享用便當時，才發現老婆給他的「驚喜」。而老婆把白飯全塞進筷子盒的這般創意，也引起許多網友的迴響。
不少網友就紛紛表示：
．「這太新穎了」
．「雖然不太好意思，不過你老婆的品味真好」
．「笑到不行」
．「真是位好老婆」
．「光想像怎麼吃的畫面就笑了」
．「還真的有人這樣做了」
．「有筷子，還有芝麻跟酸梅配白飯，真是不錯的老婆」
．「其實做成這樣挺花時間的」
．「我以前是收到包七味辣粉的飯糰」
也有網民勸他：
．「該去和好囉」
．「回家前記得買個甜點啊」
【延伸閱讀，更多夫妻相處小故事】
夫妻｜防止老公偷食東西 人妻使出「二段防禦」 一開雪櫃笑爆嘴
+5
婆媳｜夫妻吵架兼講手 終於激嬲奶奶 她「兩個都罰」被讚夠持平
+6
暖男老公勁錫老婆 分享3大維繫婚姻守則 窩心到簡直「做爛市」婚姻｜他的差只有你知道？5個狀況 或證你老公只是偽．好好先生婚姻｜夫妻分房睡或有4大好處 不礙性生活 碧咸也曾公開支持婚姻｜沒外遇沒家暴卻也沒愛情 5對夫妻故事 嘆幸福怎變了煎熬婆媳｜奶奶行超市喪買東西 得悉由兒子找數 竟當眾鬧新抱唔識慳
延伸閱讀：
5+7怎麼算？學生稱用手指被打紅圈 家長困惑：還有什麼算法？
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】