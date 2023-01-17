強行拿孫女的被子去洗？新抱無法阻止　網民一見被子真身全場爆笑

不少人從小就有抱着同隻玩偶、蓋同條小被子的習慣，一路到長大都捨不得丟，且為了保有「熟悉的味道」，通常從未清洗。日前有網民表示，老爺奶奶堅持把女兒的小被被拿去洗，掀起許多討論。



有網民早前在Facebook專頁「爆廢公社」表示，女兒有一條非常珍愛的小被被，老爺奶奶趁着女兒去上學時強制幫她清洗，事主坦言自己阻止不了，也擔心女兒發現後「恐怕會掀起家庭戰爭」。

看着這樣的被子，這份愛果然是真心的啊！（按圖了解）

+ 8

網友分享自己小被被 眾人笑一片

帖文一出，許多有同樣經驗的網友紛紛表示：

．「可是我的小被被N年沒洗了耶，有一股潮濕的味道，我很喜歡，聞了多年身體也沒事」

．「自己養出來的味道最棒了」

．「女兒：這家人不能要了」

．「準備要離家出走了！」

．「完了完了，家庭要像這小被被一樣殘破不堪了」

．「小時候我的小被被 被嫲嫲丟掉，我趕快重養一條；長大後又被老公丟掉，我只好再養一條，我這輩子都在養小被被的路上」

．「洗後味道不一樣了」

．「我如果洗我老婆的小被被就不是離婚能解決的」



不過也有網民建議：

．「我準備2到3條替換，如果我兒子問，我就說被被去洗澡了，過幾天回來」

．「要多洗幾次，不然塵蟎都在上面」

．「小被被固定兩周洗一次，侍寢娃娃兩周晾曬一次、四周清洗一次，不然房間會很可怕」



網民一見「被況」也玩笑道：

．「這被被是參加過二次大戰嗎xd」

．「不說我以為是遮陽黑網」

．「藝術品」



心理師：別強制丟

無論是小被被、毯子、玩偶等，這些東西其實有安撫作用，在心理學上把這種現象稱為「安全毯現象」（Security Blanket），就像是人從高處往下跳時，如在地上放一塊毯子，對人可起緩衝和保護作用，是慰藉物的一種。

心理師也建議，別逼迫這些人戒掉對小被被的依賴感，因為對着安撫物拉扯、緊抱、聞味道等，對人來說是產生安全感的重要因素，對其而言是最紓壓的方法。

【延伸閱讀，更多與家中孩子相處的故事】

女兒就是模特兒！時尚爸媽來場大比拼 襯出英倫、日系等11種風格

+ 37

生性兒子｜孩子自發制訂寒假生活時間表 媽媽一睇 發現暗藏伏位

+ 9

延伸閱讀：

「小被被」真相曝光！離不開的人其實缺乏這需求

喜歡它陪睡、陪吃！正妹愛上「Pepper機器人」父母崩潰 超展開考上博班超勵志

女網友粉色小被被用17年 驚變土色「條狀蕎麥麵」嚇呆眾人

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】