霸氣爸爸｜滿是紋身卻懂珠心算　女兒數學靠他　萌反差老婆都嘖奇

一個手勢就知是高手！



有位爸爸陪着女兒寫數學作業，他在影片中打着赤膊、露出雙臂刺青，氣場相當霸氣，但大家一眼看出「珠心算專業動作」後卻全都被圈粉，但他本人卻無奈表示「我會珠心算很奇怪嗎？」直呼他的太太一直不相信他會珠心算。

人不可以貌相，誰說多紋身便不可數學好？（按圖了解）

+ 5

這位爸爸在Facebook群組「爆怨2公社」貼出影片，他當時正在陪女兒寫數學作業，他打着赤膊、露出雙臂刺青，胸口還戴着金項鍊，看來相當霸氣。雖然外型粗勇，但他還是擺出「珠心算招牌手勢」，認真地幫女兒對答案，如果發現女兒算錯還會幫忙糾正。

他向網友說道，他老婆永遠不願意相信，他是「珠心算二段」檢定合格，讓他無奈笑哭，大喊「我是不能會珠心算喔？我會珠心算很奇怪嗎？我明明看起來很會珠心算啊！我每天都教兒子女兒珠心算耶！」

認真模樣讓網友狂讚：

．「看手勢就知道很會算」

．「一看就知道是高手」

．「看到你可愛的小手指在『撥啊撥～』，我相信你會珠心算」

．「真的會！是空撥（是珠算練習中，不用算盤的撥算方式）」

．「人不可貌相～」

．「不管會不會，會陪伴小孩做作業就是帥」



多數網友則被爸爸的「反差萌」逗樂，忍不住笑虧：

．「這以前是放款的嗎？」

．「心算學得好～放款沒煩惱！」

．「是收帳練出來的吧」

．「收帳難免會出現手邊沒有計算機的時候」



【延伸閱讀，更多「不一樣」的爸爸】

披荊斬棘2｜杜德偉放下野性變身慈父 每談及兒子都用「4字」結尾

+ 9

女兒暗讚男侍應靚仔 搞鬼爸爸竟替她告白 場面爆笑故事還有後續

+ 10

慈父｜爸爸狂奔半小時 迷路又趕急 只為讓患癌女兒吃剛出爐蛋糕

+ 9

延伸閱讀：

菜市場買菜真的比超市便宜嗎？ 網提出有「三大優點」

整片黑焦！自製糖醋排骨慘變「焦糖排骨」 網笑：你讓豬死了兩次

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】