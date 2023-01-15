產後護理｜生育後怎重拾高質性生活？3種醫學方法外　應做這運動

婦產科醫師郭安妮早前接受 Hello 醫師的專訪，講解媽媽「卸貨」後如何保養的珍貴建議，這次一起來關心「產後性生活」吧！

文：美人魚時尚婦產科診所婦產科 郭安妮醫師



產後想愛愛要縫緊緊？

產前有些醫生會施行「會陰切開術」（Episiotomy），以加快產婦生產，並減低分娩所帶來的會陰撕裂傷。不過寶寶出生後，部份的媽媽擔心陰道鬆弛會影響與另一半的性生活，所以急切地希望醫生在會陰縫合手術的施做上能夠「縫緊一點」。

會陰縫合手術其實是為了加速會陰傷口的癒合，要讓陰道緊實完全是另一回事，並不會在生產完畢之後就馬上動刀。郭醫生表示，這是因為產後陰道周圍的組織被新生兒撐大，仍然腫脹得厲害，原本的樣貌已看不出來，除了無法施行精準的手術，更無法掌控結果。

郭醫生也提醒道，如果是因為產後陰道鬆弛讓自己與另一半的性生活「不協調」，通常還是要等到生完孩子的一至兩個月再做陰道緊實的療程。在經過醫生評斷是否要動刀之前，可以先試試「凱格爾運動」（Kegel exercise）。

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產後性生活想維持，凱格爾運動要勤做

凱格爾運動的功效其實不錯，許多媽媽練習半年多，不僅陰道鬆弛的狀況改善，連尿失禁的問題就不藥而癒了。

郭醫生說，生產的過程中，由於寶寶的頭圍很大，或是產程過長、甚至產程太快等等，都會造成肌肉韌帶的傷害或讓肌肉鬆弛。產後媽媽可能因咳嗽、大笑、打噴嚏、提重物、快跑、跳躍等行為，導致腹腔的壓力隨之突然增加，而鬆弛的懸韌帶無法及時對應，也無法對抗往外竄流的尿液，導致漏尿的症狀，就是所謂的「應力性尿失禁」。

哪些行為會引發產後應力性尿失禁

凱格爾運動雖然能解決應力性尿失禁、陰道鬆弛等問題。但是對於生過三、四胎的婦女而言，若漏尿等等的狀況仍然嚴重，其實可以考慮其他的方式來應對，像是陰道雷射、埋線手術、陰道整形手術。

1. 陰道雷射

陰道雷射不能算是手術，應該算是非保守治療，因為並沒有動刀，也無須麻醉。透過雷射的光熱能，刺激陰道黏膜的更新與增厚，也能夠讓膠原蛋白增生，有助於陰道的緊實，也能夠改善「應力性尿失禁」的情形。

2. 陰道埋線手術

陰道埋線手術比較像是「把鬆開的陰道口紮緊」的概念。就是把線一圈一圈埋入陰道口與陰道壁，藉此把陰道束緊。當組織與線會融合在一起，線被吸收之外，也能刺激膠原蛋白的增生，讓陰道變得比較緊實。

3. 陰道整形手術

陰道整型有如把鬆弛的橡皮筋去除一般，藉着手術，將多餘的陰道黏膜切除後再縫起來，讓鬆弛的陰道恢復緊緻，也可以解決漏尿的問題。

有助產後做愛的療程跟醫美很像

郭醫生最後提到，其實陰道緊實的療程，跟醫美的概念非常相似。陰道雷射有如「膠原蛋白拉提」，陰道埋線手術可以跟「V 臉線雕」的概念對比，而陰道整型就像「拉皮」。

其實用這樣的方式想像，就不會覺得把陰道變緊實是多麼的「驚天動地」了。至於哪一項療程最適合自己，還是要請教專業的婦產科醫生最為保險。

現代女性無論有無生產經驗，都應該擁有對身體的自主權，把握享受魚水之歡的權利。不管是凱格爾運動的應用，或者施做上述的療程，其實皆以開放的心胸面對最好。

千萬不要因為尿失禁、性生活不美滿到忍無可忍的地步再就醫！就算今日不是三八國際婦女節，每天都應該要善待自己，活出健康的身、心、靈。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：凱格爾運動、緊實手術如何選？產後重拾性生活！】

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