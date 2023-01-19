大掃除｜枯萎植物、舊家電不丟恐破財　9類物品新年前趕緊清理

農曆新年即將來臨，很多人趁着春節前在家中大掃除，意味着把舊一年的晦氣和污穢清除乾淨，迎來煥然一新好家運。



台灣民俗專家楊登嵙表示，大掃除象徵除舊布新，把舊的、不好的「氣」送走，迎來新的「氣」，希望新的一年都有好運「氣」，建議9類物品必丟，否則恐大破財，衰運一整年。

為了新一年的運勢，以下的9類東西還是忍心地斷捨離吧！（按圖了解）

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大掃除時哪些東西要留下或扔掉？楊登嵙指出，若甚麼東西都留，任何東西都放，家裏或公司就會變成垃圾場，節儉是傳統的美德，但太過頭反而會影響健康、運勢、財運。

1. 破碗、破杯、破盆

若家裏有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，引發意外及破財。

2. 枯死植物

有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

3. 過期或不吃的藥

過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。

4. 過期的食物

過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，引發健康出狀況及運勢下滑。

5. 損壞不修的家電

家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

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6. 老舊娃娃、人偶

老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附着陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。

7. 舊雜誌、型錄

老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。

8. 破損老舊不穿的衣服

破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

9. 看了心情會不好的物品

觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。

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