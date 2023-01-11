大掃除｜左塞右塞不是真正收納　即學直立、歸類5大技巧整理家居

是不是每天都會浮現起，想要好好整理凌亂房間的念頭，偏偏總是不知道如何下手！



我們的房間是一面鏡子，可以真實反應我們的生活方式，別讓凌亂的房間讓我們的生活毫無章法，從藉由收納整理，重新梳理生活吧，學會珍惜和放下，斷絕不需要的東西，捨去多餘的事物。

密鋪平面？左塞右塞？別再使用那些自欺欺人的執屋方法吧！（按圖了解）

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「之後可能會用到」的藉口，別再用了

不要再以「之後可能會用到」的藉口來欺騙自己，告訴自己丟掉不需要的東西，才可以有新的開始。

尤其要記得，最忌諱先購入收納用品，因為我們不確定最終會留下什麼樣的東西，這樣只會該斷的還沒有斷，反倒先增加房間負擔。

整理家事，跟運動很像

整理師李書旖就分享說道，「整理家事跟運動很像，做起來很累，但當你意識到它對生活帶來的好處，你就會戒不掉。」這樣是不是很有道哩！

李書旖從小對於居家收納主題具有高度熱忱，更熱愛觀看日本整理節目，學習令人驚艷的整理與收納技巧；投身整理師這項專業，幫助顧客整頓空間當中的「亂」，逐步從物理空間到心理狀態，邁向理想的美好生活。

5個幫助增進效率的實用技巧

針對居家整理收納，她提出5個幫助增進效率的實用技巧：直立式收納、依種類分類、外盒貼標籤、收納盒一致、同外型集中，一起來看看！

Tip 1：直立式收納

比如衣服以「直立」方式收納，取代「堆疊」。不僅能更加容易取用，也能讓物品一目了然。

Tip 2：依種類分類

依照物品的功能和用途分類，將家裏的每一個櫃子當成大賣場的每一個走道（以文具為例，寫的、黏貼的、剪的，依序放在抽屜中不同的小格子裏）。

Tip 3：外盒貼標籤

每個物品有自己的家，標籤就像門牌。分類收納不容易復亂，也避免有位置就先暫放一下的念頭（這個通常是讓家裏變亂的元兇）。

Tip 4：收納盒一致

建議選擇外型一致的收納盒，抽屜形式尤佳，放置深處的物品也能夠輕易拿取。

Tip 5：同外型集中

整理冰箱或抽屜的時候，將相似外型的物品（例如膠樽、玻璃瓶）放在一起，或是裝在同樣的補充瓶裏，也是避免視覺噪音的方法。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：必學居家收納5技巧，衣服不堆疊，揪出家裡為什麼變亂的原因】