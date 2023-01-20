兒童健康｜新春期間嬰幼童狀況多　留意3大指標　勿嫌煩延遲就醫

農曆年節即將到來，不少人會跟家人團聚，但其中最擔心導致病毒傳播。



台灣衛福部雙和醫院兒科主治醫生汪小芹指出年節三大常見幼童狀況，包括「感冒」、「細支氣管炎」及「哮吼」，提醒家長期間要留心幼童狀況，若有問題請盡速就醫，別因疏忽小細節，而造成難以挽回的傷病。

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汪小芹表示，親友相聚時，幼童們多半也群聚玩耍，有可能造成病毒傳染，不只是新冠肺炎，冬季本就是感冒的好發季節，曾有家長在年節期間因錯誤判斷而延誤就醫，導致孩童重複感染，甚至併發中耳炎、鼻竇炎與肺炎等，住院好一陣子才康復。

汪小芹建議，若孩童不幸染病，家長們可注意「呼吸症狀」、「活動力」及「食慾」等三大指標，都變嚴重或變差就該盡速就醫，如遇到門診休息情況，可前往急診治療。

汪小芹說明，嬰幼兒感冒大多是急性、傳染性、病毒性的疾病，常見的致病病毒包括鼻病毒、冠狀病毒、副流感病毒、呼吸道融合病毒等，嬰兒時期症狀多變且較易合併發燒，哭鬧不安、易怒都是常見狀況，也可能只有輕微鼻水症狀，病程大約一至二周，此時以症狀治療為主即可，但得注意水分的補充。

另外，幼童生病時大多胃口不好，家長不用過度擔心，如勉強孩子進食或灌食，反倒會出現脹氣、嘔吐導致嗆傷等危險，盡可能讓孩童攝取高蛋白質、高維他命C等食物來增加體力，減少甜食、零食或是油高脂等垃圾食物。

汪小芹提醒，嬰幼兒染病時，呼吸狀況得多觀察，家長可多留意是否有咳嗽加劇、呼吸急促、吐氣出現咻咻喘鳴聲等病狀，若病毒侵入呼吸道有可能造成細支氣管炎。另外，好發於嬰幼兒的哮吼也得多留意，初期會是一般感冒徵狀表現，不過在12至48小時後，就會有發燒與吸氣時喘鳴（inspiratory stridor）、聲音沙啞（hoarseness）、狗吠狀咳嗽（barking cough）等症狀，若孩童出現意識不清、發紺、安靜時，可檢視是否有喘鳴、肋凹及無法進食液體食物，皆可視為症狀較為嚴重的呼吸道阻塞，家長務必警覺並立即送醫接受治療。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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