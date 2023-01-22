外父傳來「3字揮春」　女婿睇到頭都大　答案終破解網民讚嘆不已

距離農曆春節只剩不到2週時間，不少人已經開始準備相關年貨，過年期間許多家庭都會張貼揮春，祈求新年好運到。



最近一名男網友分享，他收到外父傳來的圖片，看起來是用書法寫的揮春，但揮春上的3個字寫得歪七扭八，他怎麼樣都看不出來，因此拍照上網求助。眾人看了也困惑，直到後來有高手解答，所有人才直呼，「原來是這樣啊！」

這位外父不僅夠潮，而且還很有才啊！（按圖了解）

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事主在Facebook發文和照片，內文提到，「岳父剛傳的，根本猜不出來什麼字…難爆了」。從男網民分享的照片中看到，外父在通訊軟體傳了一張照片，看起來像是一張揮春，上頭還用毛筆字書寫，由於農曆新年即將到來，大多數人第一印象都回聯想到祝福揮春。上面寫了3個大字，看似祝福但事主卻怎麼都看不懂，因此發文分享詢問網民們意見。

照片和貼帖文一出，立刻引發網民們熱烈討論和回應，也引發大家的猜測；回應出現像是「撿到錢」、「撿到蝦」等，還有人逗趣地說，一定是撿破爛，選我正解；更有網民分享，「小篆的字體我寫很多，就是沒有寫過這3個」。

究竟正確答案為何？大家看法五花八門，直到後來有神人給出解答，表示其實若是仔細看，「你岳父寫的是英文喔！Happy new year」，就是新年快樂；不少人得知後直呼外父很潮，實在太有笑點了。

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