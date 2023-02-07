貧血｜一歲幼孩日常無恙　突發燒緊急入院　留意2點或可及早發現

有家長因一歲孩子發燒送急診，查出貧血，但孩子平常看起來很健康，令人擔憂，也有家長因孩子貧血手足無措，疑惑是否要為孩子補充鐵劑？台灣中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科醫生巫康熙認為，應盡速就醫檢查，並接受治療，勿自行服用鐵劑，以免延誤病情。



巫康熙說，抽血常驗白血球、紅血球和血小板，當紅血球或血素色低於正常值時就是貧血，貧血原因多，一定要找出原因，才能對症治療，常見的貧血有地中海貧血、缺鐵性貧血、慢性發炎、出血、甚至血癌也會造成貧血，治療方法大不同。

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他說明，慢性貧血幾乎沒有症狀，一旦出現臉色蒼白或走一小段路就很喘，那貧血一定相當嚴重，小孩因不會清楚表達而常被忽略，成人有的誤以為是壓力大，或沒有嚴重影響生活而不理會，但長期恐造成心臟的負荷，嚴重時易造成心臟衰竭，在兒童階段可能會造成生長遲緩，貧血千萬不可等閒視之。

他指出，缺鐵性貧血會影響腦部發育與功能，積極治療十分重要。缺鐵性貧血常見的原因包括，只攝取母奶到一歲左右，但沒有添加含有鐵質的食物或補充低劑量鐵質、青少年發育、女性月經流失、或腸胃道和泌尿道慢性出血等，需先找出病因，再加以治療。

他建議，缺鐵性貧血和地中海貧血在台灣相當常見，不易區分，也常見合併在同一個病患上，由於這兩種疾病的治療相差很多，若父母同時有地中海貧血的問題，生小孩前要去做基因檢測，以避免生下重型的地中海貧血寶寶。

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