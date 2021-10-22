補鐵｜日本網民加鐵煲飯治貧血！鐵壺加熱菠菜湯鐵質升6倍強心臓

煮飯加塊鐵可以醫貧血？聽起來會否有點難以置信，甚至覺得有陣髒髒的鐵鏽味？不過，有日本網民就在twitter開Post，貼出自己加入鐵公仔煲飯的圖片，表示這樣可補充鐵質治貧血。正當大家議論紛紛之際，有人就發現原來這隻鐵公仔大有來頭，而且煮食時加入鐵器也並非毫無根據。



日前，日本網民「田中相」在twitter開Post，貼上一張煲飯相，但米飯中竟放著一件鐵器公仔，田中小姐就解釋：「最近我有點貧血，所以我用了『幸運鐵魚』，它是一塊鐵，煲飯時放入鍋裡一起煮，據說這方法令柬埔寨的貧血人數減少了一半。」其後朋友還送她一個「泥娃娃」般的鐵偶，令她十分高興。這個「泥娃娃」就是圖中的那個，原來它十分有名，是來自日本岩手縣壱鋳堂（壹鑄堂）的「南部鐵器」，由鐵鑄成，可補充鐵質，亦設有多個款式。根據官網資料，將這個鐵偶放入水煲裡一同煲水就可以補充鐵質、放入生蜆中有助加快吐沙等等。

日本網民田中相表示，自己因貧血，於是在煮飯時加入鐵公仔以作補鐵之用。（twitter：0m_aitanaka）

請按下圖睇其他來自壹鑄堂的鐵器，以及其功用：

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小鐵魚煮飯 提供每日所需75%鐵質

十幾年前已有報道指，柬埔寨缺鐵貧血情況十分嚴重，加拿大醫科生Christopher Charles因此遠赴當地推廣補鐵計劃，最理想的方法當然是給他們藥物和補充品，然而藥物價格高昂，非人人可負擔，因此他發明了「幸運小鐵魚」（Lucky Iron Fish），將鐵塊設計成可愛的小魚形，只要將鐵連同米一同煮飯，即可提供人體每日所需75％的鐵質。這幸運小鐵魚僅售1.5美金（約12元港幣），而且能重複使用，柬埔寨引進幸運小鐵魚後，成功改善當地人的貧血症狀。

這些小鐵魚在柬埔寨使用率很高，成功改善當地人的貧血情況，BBC等媒體亦有報道過。（網上圖片）

不喜鐵銹味 可放這種食物裡

田中的Post有超過7萬人讚好，亦有近2萬人轉發，成功引起熱議。有網民表示自己都想買，又說：「我煮味噌湯都會放！」「很可愛，娃娃就像睡在蓬鬆的米飯蒲團上。」「有種古代浪漫挖掘的感覺，太神奇了！我以往用的是蛋形的鐵，原來有這麼可愛的鐵，真是太好了！」不過亦有人擔心，用它來煲水、煮飯，吃起來會一陣鐵味，田中就回覆：「我想，如果你把它放在水壺裡，當普通熱水喝，鐵的味道其實很好，用來煮飯時我亦不介意那陣鐵味。不過如果你味覺比較敏感或不喜歡這陣味，我認為你可以將它加在比較濃味的東西裡。」而最搞笑是，一位網民說乍看以為田中把一隻蟲放入飯煲裡，初時有點驚慌失措，幸好只是一塊鐵。

鐵鍋煮食 心臟年輕

在眾多留言中，網民グリーンコレクター問：「把鐵塊放在鍋裡一起煮，可以減少貧血，是不是和用鐵鍋煮羊栖菜時鐵含量增加的原理是一樣的？」羊栖菜是海藻類，鐵質含量都很豐富，有日本人會特地用鐵鍋煮它，認為可提升鐵質。不知道這說法是否屬實，然而，日本醫學節目《恐怖醫學》確實有報道過，不少日本人藉住用鐵鍋煮餸，提升鐵質，並保持心臟年輕。

調查發現，岩手縣心臟健康的老人，共通點就是很愛用鐵器煮飯。（ViuTV《恐怖醫學》節目截圖）

實測：62歲長者心臟只得36歲

節目組找來多位岩手縣老人家做測試，發現他們的心臟年齡普遍都比實際年齡後生，62歲的長者菊地章，心臟年齡只得36歲，比實際年輕36歲；而74歲的佐佐木和夫，心臟年齡則是56歲，足足相差18歲。兩人平時都沒有做運動，身體機能卻比另一位持續打網球的嘉賓好，節目組調查過後就發現是跟飲食有關。菊地本身於一間有過百年歷史的鐵器製造廠工作，平日慣用公司的鐵壺煲飯，又用鐵造的壽喜燒鍋做菜，用鐵壺煲水沖茶等，他本來不以為然，純粹覺得好味、方便才用鐵器煮飯，然而東京都健康長壽醫療中心副院長原田和昌醫生就確認說：「鐵質有助保持心臟年輕，是不可或缺的營養。」

菊地昌先生是鑄鐵工廠繼承人，每日慣用公司的鐵器燒飯煲水，意外地他的心臟年齡幾乎是實際年齡的一半。（ViuTV《恐怖醫學》節目截圖）

連同英國劍橋大學研究的論文在內，全球有8000份論文都表示，鐵質對心臟都有健康效用。一般來說，鐵質都是從肉類、魚類等攝取，但現時的日本人大部分皆長期鐵質不足，而盛岡市、奧州市等，都會用傳統的鐵造器具烹調，讓人在日常生活當中自然攝取鐵質，心臟一直保持年輕。

東京都健康長壽醫療中心副院長原田和昌醫生指，日本有很多人都鐵質不足，而用鐵器煮飯等，是補充鐵質的方法之一。（ViuTV《恐怖醫學》節目截圖）

鐵壺加熱豆腐菠菜湯 鐵質升6倍

醫生指，鐵質是人體活動很需要的重要能源，當攝取到足夠鐵質，細胞內用來生產能量的線粒體就會活化，從而提升心臟機能，即使是因為年齡增長而衰退的心臟，一樣可妥善運作和保持年輕。菠菜一向出名是鐵質高的蔬菜，節目組也特地進行實驗，用鐵壺加熱豆腐菠菜麵豉湯，發現其鐵質含量大幅飆升6倍。

豆腐菠菜麵豉湯。（ViuTV《恐怖醫學》節目截圖）

1碗豆腐菠菜味噌湯的鐵質，本來是0.78毫克，但用鐵壺加熱幾分鐘後，升至4.43毫克，即增加大約6倍！（ViuTV《恐怖醫學》節目截圖）

因此，田中小姐在煮飯時加入鐵器，絕不是毫無根據，你可能覺得髒，但其實日本人用鐵鍋煮飯，跟在煮飯時放一個鐵公仔，同樣是直接用鐵器接觸到食物，分別不大。不過如果你還是不喜歡將鐵器加到飲食中，不妨參考以下由營養師推薦的20種補鐵食物。

補鐵飲食｜動物性鐵質較植物性易被身體吸收？20種補鐵食材排行榜

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資料來源：田中相twitter、壱鋳堂