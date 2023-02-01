6歲女童因熱水壺爆炸4成燒傷 治療5年將經歷化作正面教材到校演講

台灣女童渝兒於2018年露營時因熱水壺爆炸導致全身40%面積燒傷。脫離危險期後，渝兒須接受無了期的復健治療。意外至今將近5年，渝兒雖然能回復正常活動能力，但傷痕仍然一直伴著她成長。不過她卻將這次經歷化作正面教材，讓大眾了解燒傷處理知識。



露營發生意外致4成燒傷

渝兒6歲時與家人到苗栗露營，當日有其他家庭帶了要用柴燒的新水壺，營區的孩子也感到好奇，紛紛幫忙執拾樹枝助燃，渝兒也不例外。不過水壺的主人使用不當，用軟木塞塞住了水壺出水口，壺內氣壓升高卻無處釋放，最終爆炸，大量熱水與蒸氣噴濺在渝兒身上。

急救送院後，渝兒被診斷為燒傷面積達40%。母親更要簽下「病危通知單」，她憶述當初護士說的一句話：「妹妹的狀況真的很嚴重，也很危急，目前確實有生命危險唷！」渝兒要在加護病房內和死神搏鬥，最後在ICU住了23天，才脫離險境。媽媽見到渝兒時包得像木乃伊一樣，心痛不已。

後來渝兒開始了不見盡頭的復健治療，更要剃光頭進行植皮手術。雖然經過近5年努力，渝兒現已大幅好轉能正常活動，但疤痕仍然會伴隨她一輩子，更常令她感到不適，影響發育。

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向大眾分享經歷 用生命影響生命

意外後渝兒媽媽創立社交平台專頁「渝兒寶貝重生紀錄」，記錄女兒的康復過程。她們希望向大眾分享這些經歷，用生命影響生命。她們經常到學校演講，分享燒燙傷經驗，以及推廣正確的燒燙傷處理知識，讓孩子從小學懂正確的防災救護知識：「希望未來能夠有更多機會，用生命影響生命，把愛傳遞出去，也把正確知識傳達給大家」。

渝兒夢想出書激勵大眾

她們更積極參與慈善活動，例如參與慈善義賣，做捐血活動義工等。渝兒的勇敢、善良、自信都令不少網民大為感動，也鼓勵不少了同路人。渝兒媽媽指女兒希望在小學畢業前完成出書夢想，分享自己的經歷，媽媽表示會努力幫她實現目標。相信渝兒的分享會繼續激勵大眾勇敢活出自己的人生。

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