孩子很肚餓嗎？爸爸讓兒子玩電話 臨睡前驚覺外賣員接續送餐上門
撰文：聯合新聞網
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美國密西根州一名父親在照顧6歲兒子時，將手機交給兒子使用，睡前卻出現大量外送員上門，這才發現是兒子以他的帳號訂餐，帳單約1000美元（約港台幣7千8百元）。PTT網民不但不同情，反而直呼「家長自己也要檢討啦，下次不要再用手機教兒子了」。
就是又一個讓孩子過度使用電子產品的「悲哀故事」吧！（按圖了解）
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美國一名父親凱斯（Keith Stonehouse）因為妻子妻子克莉絲汀（Kristyn）外出，當日獨自在家照顧6歲兒子，他在睡前將手機交給兒子玩遊戲，想不到突然有數名外送員上門送餐，經確認才得知是兒子利用他的手機點餐，包含辣芝士薯條、雞肉三文治、雪糕、薄餅，帳單共約1000美元。
對此「悲劇事件」，PTT網友紛紛留言：
．「還好吧，可以吃，吃不完放雪櫃，拿去打賞給直播主才真的會崩潰」
．「真不懂怎麼敢給小孩用自己手機，去買一台過季的平板給他就好了」
．「跟台灣有些路人一樣，手機放給小孩玩」
．「這個比手機遊戲好玩」
．「我也覺得奇怪為甚麼叫外送最後一關付錢不用驗證」。
還有網友留言：
．「還會教導正確觀念耶 ，反觀台灣」
．「1000美，美國3天就賺到了吧，反觀台灣，打到你以後對點餐有恐懼」
．「在台灣的話一定是去跟店家或平台吵」
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