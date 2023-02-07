土耳其地震｜拯救小孩畫面看得痛心　有的仍在哭　有的已沒再說話

編按：土耳其地震7.8級地震，將土耳其與敘利亞邊境地區瞬間化成廢墟，更令無數小孩及他們的家人受傷、失去家園甚至是失去性命。

身在地球另一端的我們，除向災區的每一位送上祝福與關懷外，也許亦是一個機會讓自己參透「惜福」的重要，因為很多看似垂手可得的家庭幸福，在命運前也未必如此理所當然。



土耳其、敘利亞邊境2月6日凌晨發生規模7.8大地震，死亡人數持續攀升，有超過5600棟房屋倒塌成為廢墟、上萬人受傷、無數人失聯或失蹤，土耳其總統埃爾多安宣佈全國進入7日哀悼期。但在一片災難絕望中仍有奇蹟，不少受困市民被救出；就難人員頂着天寒地凍的天氣，仍不放棄在瓦礫堆中尋找倖存者。

災難發生已接近一天，災場頻頻傳出拯救出生還者的消息，部受獲救者更是小孩：（按圖了解）

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嬰兒在災場中出世並獲拯救：

記者進行直播期間，救助女孩過程：

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