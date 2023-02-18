人夫斥太太沒上班沒資格花錢　夫妻陷冷戰　網民齊轟他不知所謂

不少女性在結婚生小孩後，為了相夫教子而成為家庭主婦，但這其實也是一件超累人的苦差事。



最近一名人夫提到，友人旅遊時買了一件衣服送給自己兒子，妻子認為該買禮物回禮，但他表示自己平日工作太累不想開車，妻子則說自己可以搭計程車去買。豈料人夫聽完之後，竟然吼對方，「沒在工作沒資格這樣花錢」，結果妻子從那時起就和他冷戰，讓他向各界求解該怎麼辦？

這位丈夫如此斥責太太，想必她會打從心底感到失落：（按圖了解）

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事主在社交論壇網站「Dcard」發文提到，他和妻子育有1子，目前從事的工作是24小時輪班制，老婆則是家庭主婦。事主接着提到，日前朋友出國去玩，收到對方在遊玩期間買給兒子的衣服，妻子得知後表示，想趁事主休假期間一起外出，買個回禮給友人。

聽完妻子這樣說，人夫認為自己平日工作已經很疲憊且難得休假，因而表示太累不想開車。妻子聽完則說，那她搭計程車去買，不料自己當突然哪條神經斷了，竟然指責妻子「沒在工作沒資格這樣花錢」，結果妻子從那天起就冷戰至今，他感到十分苦惱發文求助，「但是我也沒說錯啊，求解」。

帖文一出，立刻引發網友們熱烈討論和回應，網友們幾乎一面倒地抨擊事主，認為他說「但是我也沒說錯啊！」這句話，根本就是在貶低太太對家庭的付出和貢獻，不然你來帶孩子看看？還有人替事主妻子抱屈：

「擺着高姿態用收入金額貶低太太對家庭的付出與家庭地位，我是蠻支持她跟你離婚」



對於各界砲轟不斷，事主表示自己都看過留言，也承認自己錯了，已經向妻子道歉，但對方還沒原諒他。最後表示，他事後還是有帶妻子去買禮物回禮，「請大家別再鞭策我了」。

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