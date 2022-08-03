夏洛特公主與父母出席活動享受「偽獨生女」時光　趣怪表情顯童真

英國威廉王子與凱特王妃8月2日帶着7歲女兒夏洛特公主，現身於伯明翰舉辦的2022年大英國協運動會游泳池畔，一起觀賞游泳比賽，紮着兩條麻花辮的夏洛特公主（Princess Charlotte），第一次沒有兄弟相伴出席公開活動，不時露出招牌甜美笑容，還豎起大拇指表示開心，非常享受「偽獨生女」時光。



夏洛特公主昨身穿約1,600台幣（約418港元）的Rachel Riley橫條紋洋裝與涼鞋，是夏日清新風格的小女孩裝扮，她一連與爸媽跑多個行程與運動員會面，最令她興奮是可欣賞刺激的游泳比賽，在場邊不時緊張到咬唇、睜大眼睛，有時又拍手大笑，模樣可愛極了。

即睇夏洛特公主童真模樣：

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凱特王妃則以一身要價超過7萬元的Alexander McQueen白色西裝出席運動會，這套褲裝為精品級價格，她物盡其用，今年已第3次在公開活動穿上，搭配英國珠寶商Mappin & Webb鑽石耳環與項鍊，簡潔俐落，是都會女性穿搭範本。

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