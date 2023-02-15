沖繩親子遊必去行程 本部元氣村與海豚互動 玩拋圈圈、指令遊戲

遊覽位於日本南端的沖繩，少不了享受水中玩樂。有港媽趁新冠疫情穩定後，帶同兒子到沖繩自由行，其中一個行程是到訪本部元氣村，體驗與海豚互動，港媽指兒子玩得非常盡興，認爲這是親子到沖必去的行程。

（資料授權：IG @baby_jonas_chunhei）



Instagram專頁@baby_jonas_chunhei的版主去年末與丈夫帶同兒子到沖繩自駕遊，版主表示是次旅行的重頭戲就是到本部元氣村親親海豚，並分享了難忘體驗。

版主稱工作人員會先為遊客選擇合適的救生衣和鞋子，然後到課室聆聽導師講解海豚的特性。課堂約10分鐘，主要以日文和有限度的英文講解。體驗中除了站在藍色浮台，也需要站在水裏與海豚進行互動。體驗過程會跟兩條海豚互動，而且付費方可進内拍照，版主表示版主媽媽就站在活動範圍外為他們拍照。

1. 摸摸海豚嘴巴

海豚聽到指令後身體會呈直線向上升高，當遊客舉起手就能摸到海豚的鼻子。

2. 摸摸海豚

海豚聽到指令後會游向遊客，遊客可以伸手摸摸海豚的背部。版主笑言兒子摸了一下後「縮手傻笑」，指兒子沒想過自己真的可以觸摸到海豚。

3. 與海豚握手

遊客伸直手後，海豚會游向遊客，遊客可碰碰海豚的鰭。

4. 抛圈圈

遊客將圈圈抛給海豚後，海豚會接住並傳回給遊客。版主指主要由自己抛圈圈，因兒子抛得不夠遠，「但佢睇到拍哂手咁」。

5. 指令遊戲

海豚會根據遊客揮手的方向移動。

版主稱兒子非常享受是次體驗，結束體驗上車後就馬上「斷電」睡着，認爲此行程很適合小朋友。

《本文獲 IG@baby_jonas_chunhei授權轉載》

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