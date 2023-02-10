日本親子遊 沖繩自駕遊租車小貼士 2種導航方式夠穩陣

日本有不少自駕遊熱點，適合一家親子遊，當中沖繩深受港人歡迎。如計劃到沖繩自駕遊，卻為租車煩惱，可參考由一名香港媽媽分享的租車小貼士，當中提及的導航方式更方便快捷！（資料授權：「IG：baby_jonas_chunhei」）



Instagram專頁「baby_jonas_chunhei」的港媽頁主早前在其專頁分享了沖繩自駕遊的租車小貼士，當中提及了租車的注意事項和心得。

疫情下傳統租車公司難以租車

頁主強調選擇租車公司是十分重要的，在疫情下不少租車公司都無法經營，選擇賣車，所以傳統租車公司都難以找到出租車，只剩露營車。頁主推介大家可以循Facebook專頁Oki Blues租車，不過大家最好盡早預約，因預約經常滿額。

頁主分享沖繩自駕遊的租車小貼士。（圖片來源：Instagram專頁「baby_jonas_chunhei」）

取車後拍片影相更安心 還車必須滿油歸還

頁主提醒各位取車後記得要檢查車，更要拍片和影相，以防意外出現；另外租車公司出租的車輛會加滿油，大家還車當日都必須滿油歸還。加油方面，日本有不少油站，但有些是自助的，到油站大部分車輛都是加紅色的無鉛95汽油（regular）（租車時宜確認油種）；自助的就要先入錢後出油，要自行處理。油費方面，香港1L 的價錢是$22，日本只係$7左右。

2種導航方式更準確

頁主表示沖繩自駕遊多數都需要使用車上的導航，而最方便的方法就係用map code マップコード。頁主建議大家計劃行程時，先入好map code，然後就會引導大家前往目的地，map code比google map優勝的地方是前者是使用日本系統。為了更穩妥到達目的地，頁主利用map code和google map同時對清楚路線，如果路線相若就利用車輛導航，引導會較為準確。

《本文獲「IG：baby_jonas_chunhei」授權轉載》

相關閱讀：日本遊｜三大親子好去處 著名遊樂場入場門票（附01空間優惠）

【附01空間優惠】日本東京｜姆明主題樂園 MoominValley Park 入場+交通套票（需3個工作天前預訂）

姆明主題樂園 MoominValley Park 套票（MOOMINVALLEY PARK Ticket & Travel Pass）包含電車車票、巴士車票與姆明樂園 1 日 PASS，持此票券可於 1 天內不限次數自由搭乘西武線。立即在 KKday 預訂，輕鬆前往新開幕的東京主題樂園姆明公園，彷彿親身走入童話故事裡一般，能夠身歷其境姆明的生活。

姆明主題樂園 MoominValley Park套票

成人（12歳或以上）：$288

兒童（6 - 12歳）：$168

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻立即預約

兌換地點：請持憑證及全員護照至西武池袋旅遊服務中心（Seibu Tourist Information Center IKEBUKURO）兌換實體票券

西武鐵路路線圖

西武池袋旅遊服務中心

地址資訊：〒171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目

西武池袋旅遊服務中心 地址資訊：〒171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目

【附01空間優惠】LEGOLAND 樂高樂園入場門票（需3個工作天前預訂）

位於大阪港邊天保山購物廣場的樂高積木主題樂園（LEGOLAND DISCOVER CENTER），園內有利用100萬個樂高堆出日夜不同面貌的大阪城市街景，縮小版的大阪城、道頓堀、通天閣…等，現場還可以參觀樂高積木製造工廠、玩射擊遊戲或是欣賞4D LEGO電影，配合香氣、噴水效果等魄力十足的 4D 劇場，不論是小孩子還是大朋友，都能夠盡情體驗這些充滿創意的遊樂設施！

園內也準備了各式親子設備，讓大人小孩可以方便同樂。像是多功能洗手間、嬰兒車停車場，還有咖啡廳、紀念品商店等，為遊客們設想周到！誠摯邀請您一同進入充滿奇幻的樂高積木王國！

此門票無進場時間限制，當日營業時間皆可入場；

小巧精緻的室內樂高樂園，適合大人小孩一起同樂；

遊樂設施種類多，樂高積木製造工廠、4D 劇場等歡迎來到樂高世界

大阪樂高樂園 LEGOLAND 門票

星期一至五（淡季）：成人（16歳或以上）$154｜兒童（3-15歳） $154

星期一至五（旺季）：成人（16歳或以上）$176｜兒童（3-15歳） $176

星期六、日及國定假日：成人（16歳或以上）$196｜兒童（3-15歳） $196

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻立即預約

+ 1

【附01空間優惠】teamLab Planets TOKYO 豐洲新型態美術館入場門票（需3個工作天前預訂）

位於東京豐洲附近的 teamLab Planets 為身體互動體驗型美術館，交通便利，距離地鐵站僅需步行 1 分鐘。透過光影、線條，用身體去感受藝術。展覽主要分為 5 個不同的空間，共有 7 個作品，每個空間都是以參觀者能「身臨其境 / Body Immersive 」為概念，由超巨大的身體沉浸式作品群所組成。展場中的作品會隨著參觀者的互動影響而產生不同的變化，通過這樣的方式，體驗身體與作品之間的模糊界線，讓參觀者能重新思考自己和世界之間的關係。

人與作品融為一體，以「身臨其境 / Body Immersive 」為概念，身體完全沉浸於其中的新型藝術。

teamLab Planets TOKYO 門票

2023/1/1～2023/2/28營業時間：

平日：10:00 - 20:00

- 六日、國定假日：9:00 - 21:00

- 休館日：2023/2/9

＊最後入場時間為閉館前 1 小時

票價：

成人（18歳或以上）：224

中學生：140

兒童（4-12歳）：70

* 購買「國中生・高中生」票入場時請出示學生證及身分證。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻立即預約