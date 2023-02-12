日本親子好去處 沖繩本部元氣村 美麗海水族館 與海豚海龜小互動

港人向來喜歡日本旅遊，沖繩是不少港人喜歡的旅遊勝地，更很適合親子遊。一名香港媽媽分享了沖繩著名景點本部元氣村和美麗海水族館，除了可以親身目賭可愛的海洋動物，更可以和牠們進行小互動。

（資料授權：「IG：baby_jonas_chunhei」）



Instagram專頁「baby_jonas_chunhei」的港媽頁主早前在其專頁分享了在沖繩本部元氣村和美麗海水族館的遊玩體驗心得，當中介紹了多個與海豚和海龜接觸的小活動，以及多個打卡位，如家中小孩喜歡親近海洋動物便不容錯過。

本部元氣村 親自餵食海龜、海豚體驗

頁主分享本部元氣村有多個與海龜和海豚接觸的活動，建議可先到官方網站預約，否則活動可能會滿額。

Mogu mogu picnic

工作人員會提供食物讓大家餵陸龜、海龜和海豚三種動物，整個過程為時40分鐘。頁主稱小朋友在這個環節可以近距離接觸牠們，適合有興趣觸摸動物的小朋友，餵食的距離也較一般水族館近。

價錢：¥3,000

Dolphine encounter

活動可以與海豚進行接觸活動，過程為時50分鐘。遊客需要下水與海豚玩遊戲，可以撫摸、餵食和做指令等。頁主指活動沒有年齡限制，0歲以上的小朋友已經可以玩。

價錢：¥7,000

Dolphin swim

活動於暑假期間才會開放，可以扶着海豚一同游泳，小朋友身高需達125厘米以上。

價錢：¥14,000

Smile Dolphin

如果小朋友想接觸海豚但又畏水，這個活動便十分適合。小朋友可以站在浮台與海豚互動，活動進行時間爲30分鐘。

價錢：¥5,000

頁主表示本部元氣村還有不少適合小朋友玩樂的活動，於網上搜尋Motobu Genki Village便能找到官方網站。日文版會詳細列出所有開放活動，英文版則主要介紹海豚活動。日文版網站可以即時進行預約，英文版則要於7-14日前預約。頁主建議大家可利用翻譯軟件到日本版網站預約活動。

美麗海水族館 巨型玻璃魚缸 隨處都是打卡位

從本部元氣村到美麗海水族館只是五分鐘的車程，頁主稱大家可以上午到本部元氣村後，再前往水族館。美麗海水族館是海洋博公園的其中一部份，整個公園十分大型，若想到公園其他景點需預留充分時間。

美麗海水族館最有名的是巨型玻璃魚缸，頁主表示看着魚缸能令人放鬆心情，暫時忘卻煩惱，水族館亦設有海豚劇場。她又指，美麗海水族館對着大海，到處都是打卡位，隨手一拍也能拍出好看的照片！

《本文獲「IG：baby_jonas_chunhei」授權轉載》

相關閱讀：日本遊｜三大親子好去處 著名遊樂場入場門票（附01空間優惠）

【附01空間優惠】日本東京｜姆明主題樂園 MoominValley Park 入場+交通套票（需3個工作天前預訂）

姆明主題樂園 MoominValley Park 套票（MOOMINVALLEY PARK Ticket & Travel Pass）包含電車車票、巴士車票與姆明樂園 1 日 PASS，持此票券可於 1 天內不限次數自由搭乘西武線。立即在 KKday 預訂，輕鬆前往新開幕的東京主題樂園姆明公園，彷彿親身走入童話故事裡一般，能夠身歷其境姆明的生活。

姆明主題樂園 MoominValley Park套票

成人（12歳或以上）：$288

兒童（6 - 12歳）：$168

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻立即預約

兌換地點：請持憑證及全員護照至西武池袋旅遊服務中心（Seibu Tourist Information Center IKEBUKURO）兌換實體票券

西武鐵路路線圖

西武池袋旅遊服務中心

地址資訊：〒171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目

西武池袋旅遊服務中心 地址資訊：〒171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目

【附01空間優惠】LEGOLAND 樂高樂園入場門票（需3個工作天前預訂）

位於大阪港邊天保山購物廣場的樂高積木主題樂園（LEGOLAND DISCOVER CENTER），園內有利用100萬個樂高堆出日夜不同面貌的大阪城市街景，縮小版的大阪城、道頓堀、通天閣…等，現場還可以參觀樂高積木製造工廠、玩射擊遊戲或是欣賞4D LEGO電影，配合香氣、噴水效果等魄力十足的 4D 劇場，不論是小孩子還是大朋友，都能夠盡情體驗這些充滿創意的遊樂設施！

園內也準備了各式親子設備，讓大人小孩可以方便同樂。像是多功能洗手間、嬰兒車停車場，還有咖啡廳、紀念品商店等，為遊客們設想周到！誠摯邀請您一同進入充滿奇幻的樂高積木王國！

此門票無進場時間限制，當日營業時間皆可入場；

小巧精緻的室內樂高樂園，適合大人小孩一起同樂；

遊樂設施種類多，樂高積木製造工廠、4D 劇場等歡迎來到樂高世界

大阪樂高樂園 LEGOLAND 門票

星期一至五（淡季）：成人（16歳或以上）$154｜兒童（3-15歳） $154

星期一至五（旺季）：成人（16歳或以上）$176｜兒童（3-15歳） $176

星期六、日及國定假日：成人（16歳或以上）$196｜兒童（3-15歳） $196

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻立即預約

+ 1

【附01空間優惠】teamLab Planets TOKYO 豐洲新型態美術館入場門票（需3個工作天前預訂）

位於東京豐洲附近的 teamLab Planets 為身體互動體驗型美術館，交通便利，距離地鐵站僅需步行 1 分鐘。透過光影、線條，用身體去感受藝術。展覽主要分為 5 個不同的空間，共有 7 個作品，每個空間都是以參觀者能「身臨其境 / Body Immersive 」為概念，由超巨大的身體沉浸式作品群所組成。展場中的作品會隨著參觀者的互動影響而產生不同的變化，通過這樣的方式，體驗身體與作品之間的模糊界線，讓參觀者能重新思考自己和世界之間的關係。

人與作品融為一體，以「身臨其境 / Body Immersive 」為概念，身體完全沉浸於其中的新型藝術。

teamLab Planets TOKYO 門票

2023/1/1～2023/2/28營業時間：

平日：10:00 - 20:00

- 六日、國定假日：9:00 - 21:00

- 休館日：2023/2/9

＊最後入場時間為閉館前 1 小時

票價：

成人（18歳或以上）：224

中學生：140

兒童（4-12歳）：70

* 購買「國中生・高中生」票入場時請出示學生證及身分證。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻立即預約